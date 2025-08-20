คณะ IOT ลงพื้นที่ รพ.พนมดงรัก สุรินทร์ หัวหน้าคณะฯรับ มีหลายอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

คณะผู้สังเกตการณ์ IOT ตรวจพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่อำเภอพนมดงรัก สุรินทร์
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team : IOT) จำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศเวียดนาม จำนวน 14 นาย นำโดย ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย ประจำกรุงเทพฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 (กองกำลังสุรนารี) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชา ตามบันทึกข้อตกลงจากผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย -กัมพูชา รวมทั้งการขัดขวางการปฏิบัติการในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
ในเวลา 09.30 น. ที่โรงพยาบ้านพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นายเอกอนันต์ ศรีอินทร์ นายอำเภอพนมดงรัก พร้อมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ
ก่อนเข้าห้องประชุมสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ให้คณะได้รับทราบ จากนั้นคณะที่มาสังเกตการณ์ตรวจดูหลุมระเบิด
จุดที่ 1 คือ โรงพยาบาลพนมดงรักฯ รั้วหน้าโรงพยาบาล
จุดที่ 2 ตรวจดูหลุมบังเกอร์หลบภัย
จุดที่ 3 เป็นอาคารโรงพยาบาล ทั้งหมดอยู่ภายในพื้นที่โรงพยาบาล
สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลทั้งหมด ประเมินความเสียหายไม่ต่ำกว่า 80 ล้านบาท
หัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์จากประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า ขอบคุณกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกไทยที่ให้คณะเข้ามาตรวจสอบสถานที่จริงว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ได้มาจับผิดว่าใครผิดใครถูก แต่มาเพื่อรับทราบความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพื่อนำเรียนต่อไป
เมื่อถามว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือไม่ หัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์จากประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า มีหลายอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น และสำหรับการเยือนจะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียว
จากนั้น เวลา 11.30 น. คณะได้เดินทางไปดูพื้นที่ที่จรวดบีเอ็ม 21 ถูกใส่บ้านเรือนราษฎรที่บ้านโนนมะยาง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก ก่อนจะไปที่ช่องจุ๊ปตาโมก ห่างจากปราสาทตาเมือนธมไปทางทิศทางทิศตะวันตก ราว 1 กิโลเมตร เพื่อพาดูจุดทหารไทยลาดตระเวนแล้วเหยียบทุ่นระเบิด ขาซ้ายขาด ทั้งนี้ ในพื้นที่ดังกล่าว อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปแค่ช่องหลัก จำนวน 9 คน