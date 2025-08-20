โคราชสุดเจ๋ง ชู”โนนพลล้าน” แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์บทใหม่พื้นที่เมืองเก่า ต่อยอดงานวิจัยแสงซินโคตรอน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นม.) นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นม. นายอนุชา อินทศร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา นางแสงเพชร ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดรครราชสีมา นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา และผู้แทนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดการประชุมสรุปผลวิชาการทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีโนนพลล้าน บริเวณพื้นที่ปรับภูมิทัศน์คูเมืองด้านตะวันออก ถนนอัษฎางค์ตัดถนนพลล้าน เขต ทน.นครราชสีมา
โดยมีนักวิชาการและผู้สนใจรวมทั้งนักเรียน นักศึกษารับฟังการบรรยายให้ความรู้การศึกษาร่องรอยมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่เมืองเก่าโคราชปัจจุบันค้นพบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญหลายแหล่ง จึงมีผลการศึกษาทางโบราณคดีที่ได้จากการวิเคราะห์หลักฐานจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโนนพลล้าน
โดยนักโบราณคดีและผลการศึกษาใช้แสงซินโครตรอนหาองค์ประกอบธาตุ และนำตัวอย่างไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิทยาศาสตร์ช่วยตรวจสอบค่าอายุจากห้องปฏิบัติการรวมทั้งงานชีววิทยาโบราณคดี อธิบายสภาพแวดล้อมโบราณช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสำริดและสมัยเหล็กและการพัฒนาพื้นที่แหล่งโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดี โดยนักโบราณคดีและภัณฑารักษ์ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาของกรมศิลปากร
นายทศพร ผอ.สนง.ศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สนง.ศิลปากรที่ 10 มรภ.นม.และสถาบันวิจัยแสงซินโคตรอน ซึ่งเป็นครั้งแรกของการพบร่องรอยมนุษย์ในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์กลางเมืองนครราชสีมา โดยขุดค้นอย่างเป็นระบบ เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ทำให้สามารถอธิบายภาพอดีตของมนุษย์โนนพลล้านได้ชัดเจนมากขึ้น
ไทม์ไลน์ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 สนง.ศิลปากรที่ 10 ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์พร้อมภาชนะเครื่องปั้นดินเผาของยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสำริด-สมัยเหล็กในหลุมขุดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร และความลึก 1.2 เมตร เป็นโครงกระดูกมนุษย์ทั้งหมด 11 โครง สมัยสำริดจำนวน 5 โครงและโครงกระดูกมนุษย์สมัยเหล็กจำนวน 6 โครง สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานแหล่งโบราณคดีโนนพลล้าน เป็นที่ฝังศพของวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กช่วงอายุ 1,500-2,400 ปี และหลักฐานทางโบราณคดีที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ อาทิเช่น เครื่องประดับทองคำจากโครงกระดูกมนุษย์หมายเลข 3 ชิ้นส่วนทองคำ
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุพบสัดส่วนทองคำที่เหมือนกันสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงกับแหล่งโบราณคดีที่มีอายุร่วมสมัยในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของไทย ทั้งนี้การดำเนินงานทางโบราณคดีครั้งนี้ ใช้กระบวนการทางชีววิทยาศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโบราณของพื้นที่บริเวณนี้ต่อไป นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องทำให้งานวิชาการในครั้งนี้มีความสมบูรณ์รอบด้านมากขึ้น