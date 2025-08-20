ชาวบ้านบุรีรัมย์ เพิ่งกลับจากศูนย์อพยพ สุดงง เจอบิลค่าไฟ 2 พัน ทั้งที่รบ.สั่งงดเก็บ 

ชาวบ้านบุรีรัมย์ เพิ่งกลับจากศูนย์อพยพ สุดงง เจอบิลค่าไฟบ้าน 2 พัน ทั้งที่รัฐบาลสั่งงดเก็บ 2 เดือน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านใน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ บริเวณพื้นที่เสี่ยงที่มีการประทะระหว่างไทยกับกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ว่า
นายวิทยา อายุ 38 ปี ชาวบ้าน อ.บ้านกรวด เผยว่า ทราบข่าวว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือ โดยงดเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ กับประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยความไม่สงบแนวชายแดน เป็นเวลา 2 เดือน พอมาวันนี้ เห็นบิลค่าไฟแล้วตกใจ มียอดสูงกว่า 2,000 บาท ยอมรับตอนนี้ ไม่มีเงินจ่าย และไม่รู้ว่าการไฟฟ้าจะมาตัดวันไหน คงต้องรอเงินเยียวยา ครอบครัวละ 3,000 บาท เอามาจ่าย อยากฝากถามรัฐบาลถึงกรณีเยียวยาไม่เก็บค่าน้ำ-ค่าไฟว่าจะเป็นจริงหรือไม่
