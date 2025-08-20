ร้านอาหารดังอุบล แจ้งความตำรวจนอกรีด บุกไถเงิน พาเข้าโรงพัก ขู่ปิดร้าน-อ้างนายสั่งให้มาเคลียร์
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤตวิทย์ อายุ 35 ปี เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง ตั้งใน อ.เมืองอุบลราชธานี เดินทางมาพบ ร.ต.อ.ภคพงษ์ ซื่อสกุล รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เมือง จ.อุบลราชธานี ว่าขณะที่ นายศิวกร พนักงานของร้านอาหาร ซึ่งขณะนั้นร้านได้ปิดแล้ว แต่ยังมีลูกค้าที่รู้จักกัน ได้นั่งดื่มต่อ
จากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ จำนวน 5 นาย อ้างว่าเป็นฝ่ายสืบสวน ของ สภ.เมืองอุบลราชธานี เข้ามาที่ร้าน มาพบนายศิวกร ขณะนั้นตนเองซึ่งเป็นเจ้าของร้านไม่ได้อยู่ที่ร้าน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาด้วยชื่อ เจ บอกกับพนักงานว่าร้านเปิดเกินเวลา ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกินเวลา จะต้องเสียค่าปรับจำนวนเงิน 20,000 บาท ถ้าไม่จ่ายทางร้านจะถูกดำเนินคดีและถูกสั่งปิด
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดังกล่าวได้นำนายศิวกร มาที่ห้องสืบสวนของ สภ.แห่งหนึ่ง
นายกฤตวิทย์ ให้การว่า ต่อมานายศิวกร ได้ถูกนำไปกดเงินสดจำนวน 20,000 บาท เมื่อมาถึงห้องสืบสวนนายศิวกร ได้ยื่นเงินสด 20,000 บาท ให้กับตำรวจสายสืบที่ชื่อเจ โดยตำรวจชื่อ เจ อ้างว่านายสั่งมาให้เคลียร์ เพื่อไม่ให้ร้านถูกปิด
หลังจากที่กลับมาจาก สภ.แห่งหนึ่ง นายศิวกร ได้มาเล่าให้ตนเองซึ่งเป็นเจ้าของร้านได้รับทราบ และต่อมาเมื่อเวลา 23.00 น. ของวันที่ 17 สิงหาคม มีหมายเลขโทรศัพท์มาหาตนเองว่า อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปจับร้านของตนเองที่จ่ายเงินไปแล้ว มีความประสงค์จะพูดคุยกับตนเองในฐานะเจ้าของร้านในเรื่องที่ร้านเสียเงินจำนวน 20,000 บาท อ้างว่าผู้กองให้โทรมาคุย
จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางร้านได้รับความเสียหาย จึงเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับตำรวจทั้ง 5 คน และผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด เหตุเกิดเมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม
