ดีเอสไอ บุกโกดัง ยึดสารเคมี กว่า 800 ตัน มูลค่า 67 ล. ใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้า ส่งประเทศเพื่อนบ้าน

ดีเอสไอ ยึดสารเคมี หนักกว่า 800 ตัน มูลค่า 67 ล้าน ใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้า ส่งประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2567 ทางปปส.ภาค 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ อ.แม่สอดไปตรวจสอบโกดังเก็บสินค้าของเอกชนแห่งหนึ่งที่บ้านแม่กาษา ตำบลแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

ด้าน พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร ตำรวจตชด. และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบโกดังดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากยึดสารตั้งต้นบรรจุในถังเคมี น้ำหนัก 805 ตัน มูลค่า 67 ล้านบาท สารเคมีทั้งหมด 8 รายการ เนื่องจาก มีข้อสงสัยในการเชื่อมโยงกับการผลิตยาเสพติด โดยสารเคมีดังกล่าวส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ด้านตรงข้าม อ.พบพระ

พันตำรวจตรี วรณัน กล่าวว่า ทางกรมสอบสวนได้รับเรื่องนี้ เป็นคดีพิเศษ หลังจากปปส.ภาค6 ใช้อำนาจยึดไว้เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตรายนี้ เบื้องต้น สารเคมีทั้งหมด มีทั้งหมด 800 กว่าตัน และเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือห้ามเกิน 50 ตัน และพบว่า มีการแจ้งสถานที่ครอบครองไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ ในเบื้องต้น มีผู้ต้องหา 1 คน ส่วนจะเกี่ยวข้องกับใคร ทางดีเอสไอจะสอบสวนขยายผลต่อไป

ด้านนายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 กล่าวว่า ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์แล้ว ทราบว่า สารเคมีบางตัวสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้า ยาไอซ์ได้