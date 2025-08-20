เฉลยแล้ว! กลุ่มควันพวยพุ่งกลางเมืองเพชรบูรณ์ ที่แท้แค่เผาทางมะพร้าว
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ เกิดกลุ่มควันขาวหนาทึบพวยพุ่งขึ้นจากพื้นดิน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ลอยสูงหลายร้อยเมตร มองเห็นได้ชัดเจนจากมุมสูงของโรงแรมแห่งหนึ่ง จนสร้างความฮือฮาให้แก่ชาวเพชรบูรณ์ ซึ่งต่างพากันสงสัยตั้งข้อสังเกต “ควันอะไรพุ่งขึ้นมา” จนทำให้มีการแสดงความคิดเห็นเป็นวงกว้าง
ล่าสุดคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นำโดยนายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับการสั่งการจากนายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งต้นตอและสาเหตุที่ทำให้เกิดกลุ่มควันดังกล่าวขึ้น โดยเฉพาะเล็งพื้นที่เป้าหมายไปในเขตพื้นที่ตำบลสะเดียง ตำบลป่าเลา และตำบลนางั่ว
กระทั่งนายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย ได้แจ้งผลการตรวจสอบโดยพบว่ากลุ่มควันดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ของเกษตรกร โดยทำการจุดไฟเผาทางมะพร้าวและต้นมะพร้าว โดยเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้ (19 สิงหาคม) ทำให้เกิดควันพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้า ตามที่คลิปวิดีโอที่มีผู้ถ่ายบันทึกไว้ดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีคลิปที่ชาวบ้านผ่านไปพบเห็นเหตุการณ์ขณะเพลิงลุกไหม้ แต่ควันเป็นสีดำทะมึน จนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์สงสัยว่าเป็นการเผาถังน้ำมันหรือไม่? ขณะเดียวกันก็ยังมีคลิปวิดีโอชาวบ้านในหมู่บ้านถ่ายไว้ พร้อมตั้งคำถามว่า “เผาอะไร?” โดยบางคนสันนิษฐานว่าอาจเป็นการเผากอไผ่หรือเผาอะไร?