ทาสแมวไม่ทน! อดีตครูร.ร.ดังสงขลา รับแมวเลี้ยง10ตัว ตายเกลี้ยง ทวงถามถูกบล็อก เจ้าตัวสารภาพเลี้ยงไม่ดี

ทาสแมวไม่ทน! อดีตครูร.ร.ดังสงขลา รับแมวเลี้ยง10ตัว ตายเกลี้ยง ทักทวงถามถูกบล็อก เจ้าตัวสารภาพเลี้ยงไม่ดี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม กลุ่มผู้เลี้ยงแมวในอำเภอเมืองสงขลา ร้องเรียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ The hope สงขลาว่า มีผู้ชาย ชื่อ นายปอนด์ อดีตครูโรงเรียนชื่อดังในเมืองสงขลา ได้ติดต่อขอรับแมวจากเจ้าของแมวที่ประกาศหาบ้านให้แมวไปเลี้ยงมากกว่า 10 ตัว แล้วไม่สามารถติดต่อนายปอนด์ได้ หลังเจ้าของได้สอบถามความเป็นอยู่ของแมว ถูกบล็อกช่องทางติดต่อ ก่อนจะรู้ภายหลังว่าแมวที่นายปอนด์ รับไปเลี้ยงนั้นตายหมดแล้ว
รายงานว่ากลุ่มเจ้าของแมงและ The hope สงขลา ได้สืบค้นจนพบว่า นายปอนด์ อาศัยอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา เดินทางไปหานายปอนด์พร้อมกับ ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองสงขลา และพ่อของนายปอนด์ ซึ่งนายปอนด์ ยอมออกมาพบ และชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความวกวนว่า แมวที่รับเลี้ยงมานั้น ตายหมดแล้ว เนื่องจากรับเลี้ยงมาในช่วงอายุ 1-3 เดือน แต่ละตัวต้องอบไฟให้ความอบอุ่น และบางตัวก็ป่วยตาย
ส่วนซากแมวที่ตายก็นำไปทิ้งถังขยะ ไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งตนก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนที่ต้องบล็อกช่องทางติดต่อกับเจ้าของแมวที่ประกาศหาบ้านและให้แมวกับตนมาเลี้ยงนั้น เนื่องจากถูกคุกคาม บางคนโทรศัพท์หาตนหลายครั้งจนความรำคาญ
รายงานว่านายปอนด์ ได้ยกมือไหว้ขอโทษกลุ่มเจ้าของแมว และรับปากว่า หลังจากนี้จะไม่ขอรับแมวมาเลี้ยงอีกแล้ว ส่วนแมวที่ตนเลี้ยงอยู่ตอนนี้ก็เหลือเพียง 1 ตัว ก็จะเลี้ยงให้ดีที่สุด
ด้าน นางสาวขวัญตา หนึ่งในเจ้าของแมว บอกว่า ตอนนั้นนายปอนด์ ได้ติดต่อกับตนช่องทางแชตเฟซบุ๊ก ขอรับแมวเพศเมีย อายุ 3 เดือนกว่าที่มีสุขภาพแข็งแรงไปเลี้ยง ซึ่งตนก็ดูโพรไฟล์นายปอนด์ แล้วเห็นว่ามีการศึกษาดี จึงนำแมวไปให้เลี้ยง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งนายปอนด์ ก็ยังถามย้ำ 2-3 ครั้งว่า แมวสุขภาพดีไหม ตนก็ยืนยันกลับว่า แมวสุขภาพดีแข็งแรง และไม่น่าจะเป็นไปได้ที่แมวช็อกตาย และช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตนได้ทักแชตไปสอบถามว่า แมวเป็นอย่างไรบ้าง ปรากฏว่า นายปอนด์บล็อกแชตเฟซบุ๊กของตนทันที จนติดต่อไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่นายปอนด์ ชี้แจงก็ไม่มีความเป็นไปได้ที่แมวอายุ 3 เดือนเศษ จะกินอาหารติดคอแล้วช็อกตาย และอาหารที่นายปอนด์นำมาให้ดู แมวเด็กก็ยังกินได้ หลังจากนี้จะหารือกันในกลุ่มผู้เสียหายจะรวมตัวกันไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายปอนด์
ขณะที่ นางสาวพัชรินทร์ เผยว่า ก่อนหน้านี้นายปอนด์ เคยทักไปหาเจ้าของแมวบางตัว เพื่อขอรับแมวไปเลี้ยง แต่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ และเมื่อเจ้าของแมวถามความเป็นอยู่บ้านของนายปอนด์ว่าจะรับเลี้ยงแมวได้หรือไม่ ก็จะถูกบล็อกแชตเฟซบุ๊กทันที และบางครั้งนายปอนด์ก็จะติดต่อขอรับแมวในลักษณะเร่งรีบจนผิดสังเกตด้วย
ด้าน นางสาววิมลรัตน์ หนึ่งในผู้เสียหาย บอกว่า ตนได้รับการติดต่อจากนายปอนด์ว่าจะขอรับแมวไปเลี้ยง เมื่อดูโพรไฟล์เฟซบุ๊ก เห็นเป็นคนรักแมว หยอกล้อแมว จึงนำแมว เพศเมีย อายุ 2 เดือนเศษ ไปให้ถึงห้องเช่า จากนั้น 1 สัปดาห์ นายปอนด์ก็ยังติดต่อขอรับแมวเลี้ยงเพิ่มเติม ตนจึงขอดูสภาพความเป็นอยู่แมวตัวแรก นายปอนด์ก็บล็อกแชตเฟซบุ๊กทันที ตนจึงโทรศัพท์ติดต่อแม่นายปอนด์ ทำให้รู้ว่าแมวตัวแรกที่รับเลี้ยงไปนั้นตายแล้ว ตนจึงโพสต์เตือนภัยในโซเชียล
นางสมคิด บุหงาชาติ ประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ เดอะโฮปสงขลา บอกว่า จากการพูดคุย นายปอนด์ ยืนยันว่า แมวทั้ง 10 ตัวที่รับเลี้ยงก่อนหน้านี้นั้น ตายหมดแล้ว จึงแจ้งนายปอนด์ว่า ห้ามขอรับเลี้ยงแมวอีก และหลังจากนี้ก็จะมีการรวมตัวแจ้งความที่ สภ.เมืองสงขลา เพื่อดำเนินคดีกับนายปอนด์ เนื่องจากการทารุณกรรมสัตว์ มีอัตราโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท ต่างกรรมต่างวาระ
