DSI บุกศูนย์ดำรงธรรมบุรีรัมย์ เก็บข้อมูลร้องเรียนที่ดินเขากระโดง จ่อตรวจสอบ 12 หน่วยงานรัฐใช้พื้นที่

DSI บุกศูนย์ดำรงธรรมบุรีรัมย์ เก็บข้อมูลร้องเรียนที่ดินเขากระโดง จ่อตรวจสอบ 12 หน่วยงานรัฐขอใช้ประโยชน์จากธนารักษ์หรือไม่
วันที่ 20 ส.ค.68 พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่ 97/2568 ได้เดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเป็นวันที่ 2 หลังจากวันที่ 19 ได้เข้าไปหาข้อมูลหลักฐานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มาของที่ดิน
โดย พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ที่ 97/2568 เกี่ยวกับคดีเขากระโดงมาพบ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมบุรีรัมย์ เพื่อมาสอบถามข้อมูลว่า มีการร้องของความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินหรือไม่อย่างไร
พบว่าหลังจากมีคำพิพากษาศาลปกครองแล้ว มีชาวบ้านกลัวได้รับผลกระทบทั้งหมดแบ่งเป็น ตำบลเสม็ด 204 ราย ตำบลอิสาณ 180 ราย รวมเป็น 384 ราย ซึ่งตอนนี้ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว โดยจะส่งข้อมูลไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจะส่งต่อปลายทางตามลำดับชั้นต่อไป
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวด้วยว่า ในส่วนต่อไปจะไปประสานกับธนารักษ์บุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบว่า หน่วยงานภาครัฐจำนวน 12 หน่วยงาน ที่อยู่ในพื้นที่ข้อพิพาทดังกล่าว มีการขอใช้ประโยชน์พื้นที่หรือไม่อย่างไร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วีระยุทธ เขียน เวียดนาม vs ไทย คู่ไล่กวดแห่งศตวรรษ ชี้ถ้ากลัวเขาแซง ต้องจริงจังพัฒนาโครงสร้างคน
- รวบ 2 สามีภรรยา เผาอำพรางทารกในเตาเผาถ่าน อ้างลูกสิ้นใจเอง ตร.แจ้งข้อหาหนัก
- GC – TPN FlexPak – W&H พลิกโฉมวงการบรรจุภัณฑ์ เปิดตัวฟิล์ม Mono Material
- แม่ทัพภาค3 บุกเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจ1-3 มอบของพระราชทาน เพื่อขวัญกำลังใจชายแดนไทย-กัมพูชา