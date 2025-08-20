รั้วบ้านล้ำที่ดิน! พี่เขยทะเลาะน้องเมีย นัดดวลปืน ยิงกันเจ็บคู่
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.เพชรบุรี ร.ต.อ.สัญญา จันทร์ยิ้ม ร้อยเวร สถานีตำรวจภูธรบ้านลาด จ.เพชรบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกอาวุธปืนยิง กลางหมู่บ้านไร่โคก หมู่ 5 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จึงรายงานไปยัง พ.ต.อ.จักรพัฒน์ จันทร์เที่ยง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านลาด ทราบ แล้วนำกำลังรุดไปตรวจสอบ พร้อมประสานหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านลาด และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมสนับสนุน
ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย 2 ราย รายแรกถูกอาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .38 ยิงเข้าที่บริเวณไหล่ขวา มีเลือดออกจำนวนมาก ทราบชื่อ นายนที (สงวนนามสกุล) หรือ ต้น อายุ 30 ปี ชาวบ้านหมู่ 5 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (มีศักดิ์เป็นน้องเมียของคู่กรณี) โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยเหลือทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนรีบเคลื่อนย้ายตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี เนื่องจากเลือดออกจำนวนมาก
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีกราย ทราบชื่อ นายสมศักดิ์ (สงวนนามสกุล) หรือเก่ง อายุ 46 ปี ชาวบ้านหมู่ 5 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (มีศักดิ์เป็นพี่เขยของคู่กรณี) ถูกยิงเฉียดขมับด้านขวา มีบาดแผล ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บริเวณใกล้เคียงนำพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปชี้จุดเกิดเหตุดังกล่าว
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนกับนายนทีมีปากเสียงกันเรื่องรั้วสังกะสี ที่กั้นแนวเขตระหว่างบ้านตนกับนายนทีมานานแล้ว วันนี้ตนรู้สึกอึดอัดใจ จึงได้เตะเข้าไปที่สังกะสีที่เป็นเขตแนวรั้วข้างบ้าน จนเกิดเสียงดัง ทำให้นายนทีที่อยู่บ้านติดกันเกิดโมโหและมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ก่อนที่จะคว้าอาวุธปืนและท้าทายตนว่าแน่จริงให้ออกไปเจอกันกลางถนนในหมู่บ้าน ตนก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใด จึงได้เดินไปตามคำท้าของนายนที เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ นายนทีได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ตนทันที โดยกระสุนได้เฉียดขมับด้านขวาของตนได้รับบาดเจ็บ ตนจึงเข้าไปแย่งอาวุธปืนจากนายนทีมาได้ แล้วยิงใส่นายนทีไป 1 นัด ก่อนทั้งคู่จะกลิ้งตกลงไปในท้องนาและเกิดการชุลมุนวุ่นวายขึ้น ทำให้โม่ปืนหลุดออกจากกระบอกปืน
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.จักรพัฒน์ จันทร์เที่ยง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านลาด ได้เดินทางมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และควบคุมทั้ง 2 ราย ส่วนข้อเท็จจริงนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของผู้ใดกันแน่ และสาเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไร