พัทยาจัดระเบียบรถมอไซค์ให้เช่า ยกระดับความปลอดภัย-ภาพลักษณ์ท่องเที่ยว
วันที่ 20 สิงหาคม ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ให้เช่าในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมี พ.ต.ท.ภาณุพงศ์ นิ่มสุวรรณ์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ก่อนหน้านี้ เมืองพัทยาได้หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ให้เช่า หลังมีเหตุเฉี่ยวชนส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันหลายกรณี และไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม
นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุม กำกับดูแล และกวดขันวินัยจราจรของนักท่องเที่ยวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ให้เช่าในพื้นที่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา โดยจะมีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติสาธารณสุข กับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต
ในเบื้องต้น เมืองพัทยาจะผ่อนผันให้มีจุดจอดรถจักรยานยนต์เช่า 15 จุดในพื้นที่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ ก่อนที่จะมีการกำหนดจำนวนรถที่จอดได้ในแต่ละจุดอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการเข้าหารือเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการจัดระเบียบให้สอดคล้องกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
