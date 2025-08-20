เปิดใจหนุ่ม โพสต์ขายเตียงของยายที่เสียชีวิต จนกลายเป็นไวรัล ถูกทัวร์ลงจี้ให้นำไปบริจาค
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ขายเตียงสำหรับผู้ป่วยลงในกลุ่ม ระบุเป็นเตียงของยายที่เสียชีวิตไปแล้ว ในเวลาต่อมากลับโดนชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเข้ามาถล่ม มองว่าควรบริจาคให้กับผู้ยากไร้เพราะเป็นเตียงของผู้เสียชีวิตไปแล้ว
ต่อมาหนุ่มใจเย็นได้โพสต์ระบุว่า “ขออภัยเรื่องเตียงนะครับ ผมอาจจะคิดน้อยไปหน่อย ถึงโพสต์ขายจนเป็นประเด็น เพราะคิดว่าของซื้อมาต้องขายไปลืมคิดเรื่องการบริจาค สรุปผมจะบริจาคให้กับคนที่ต้องการใช้เตียงต่อนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่เตือนสติครับ”
โพสต์นี้หรือคำพูดที่ไม่เป็นอคติกับใคร กลายเป็นไวรัลขึ้นมาเพียงข้ามคืน เนื่องจากมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเจ้าของโพสต์เป็นจำนวนมาก โดยมองว่าหากมีกำลังเหลือก็สามารถบริจาคได้ แต่หากต้องการขายก็ย่อมได้ เพราะเป็นสิ่งที่เราจ่ายด้วยตนเอง ไม่ได้มีใครมาช่วยจ่ายให้
ก่อนเจ้าตัวจะมาโพสต์ว่า “ขอบคุณทุกคนนะครับ ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับ ตอนที่ผมโพสต์ขายคนเข้ามาว่าผมเต็มเลย จนผมรู้สึกผิดมาก ว่าทำไมถึงโพสต์ขาย เขามีแต่เอาไปบริจาคกัน ผมก็ งงๆ เพราะไม่ได้คิดอะไรมาก ผมคิดว่าน่าจะทำอะไรผิด ผมเลยลบโพสนั้นไป เลยตั้งโพสใหม่เป็นจะเอาไปบริจาค ที่อนามัยใกล้ๆบ้านแทน
แต่ช่วงเช้า มีพี่คนนึงแกหลังไมค์มาบอกว่า พ่อเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายขอซื้อต่อ ไม่อยากขอฟรี เขาถามผมจะขายเท่าไหร่ ผมเลยบอกผมเอา 1500 พร้อมวีลแชร์ให้ไปด้วย เตียงหลังนี้ผมซื้อมาราคา 5000 บาท เป็นของมือ 1 ยังใช้งานได้ปกติทุกอย่าง”
ผู้สื่อข่าวติดต่อผู้โพสต์ชื่อ นายอภินันท์ อายุ 32 ปี ชาว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กราฟิกของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์
นายอภินันท์ เล่าว่า โพสต์ที่ตนโพสต์เป็นการโพสต์ขายแบบตรงๆเลย ในราคา 2,500 บาท รวมวีลแชร์ หลังจากโพสต์ไปแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูอีกเลย ผ่านไปประมาณ 4-5 ชม.จึงได้เปิดเข้าไปในเฟซบุ๊ค พบว่ามีคอมเมนต์เป็นจำนวนมากว่าไม่เห็นด้วย เตียงซึ่งเป็นของคนป่วยหรือเป็นของคนเสียชีวิตไม่ควรจะเอามาขายควรที่จะเอาไปบริจาคหรือไม่
ยอมรับว่าส่วนตัวงงที่มีคนแนะนำให้เอาไปบริจาค เพราะในหัวตอนแรกของตนไม่เคยคิดที่จะเอาบริจาคเลย เนื่องจากเป็นของซื้อมาขายไป เหมือนของมือสองอื่นๆที่ตนโพสต์ขายเช่นเดียวกัน ถือเป็นเรื่องปกติยังไม่คิดถึงเรื่องการบริจาค พอมีคนมาแนะนำรู้สึกว่าผิดหรือคิดน้อยไปหรือเปล่า
นายอภินันท์ เล่าด้วยว่าโพสต์แรกมีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จึงลบโพสต์ไปกลัวเขาทะเลาะกันมากกว่า หลังจากนั้นได้โพสต์คำขอโทษขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่คิดว่าจะมีมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ทั้งในคอมเม้นและอินบ็อกซ์
มีเพื่อนในเฟสแจ้งว่าโพสต์คำขอโทษของตนมีคนแชร์ไปเยอะมาก มีทั้งแนะนำว่าไม่ต้องไปทำบุญก็ได้ และต้องเอาไปขายเพราะมันเป็นของของเราที่ซื้อมา ยอมรับตอนแรกจะเอาไปบริจาคตามคำแนะนำ จนกระทั่งมีคนทักมาขอซื้อจึงขายไปทั้งสองชิ้นในราคา 1,500 บาทจากที่ซื้อมา 5,000 บาท ได้ทั้งเตียงและวีลแชร์ และยังได้รับคำอนุโมทนาบุญจากคนซื้ออีกด้วย