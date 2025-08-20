สลด ตา 79 ปี เดินข้ามถนน สิบล้อเบรกไม่ทัน ชนดับคาที่
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สมุทรสาคร ร.ต.อ.ทิวัตถ์พล ทวิชสังข์ศักดิ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน พร้อมด้วย แพทย์จากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถบรรทุก 10 ล้อ เฉี่ยวชนคนเดินเท้าเสียชีวิตบนถนนพุทธสาคร เชิงสะพานข้ามแยกสาครเกษม ฝั่งมุ่งหน้าขาเข้ากระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชายชรา นอนจมกองเลือดอยู่บริเวณฝั่งขวาสุดของถนน ทราบชื่อต่อมาคือ นายสุจินต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 79 ปี ชาวบ้านพื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ใกล้กับร่างผู้เสียชีวิตยังพบไม้เท้าตกอยู่ 1 อัน และถุงใส่ของที่ผู้เสียชีวิตถือมาอีก 1 ถุง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำคืนสู่ญาติของผู้เสียชีวิต
นอกจากนี้ห่างออกไปเล็กน้อย พบรถบรรทุก 10 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว จอดอยู่ ด้านหลังบรรทุกเหล็กกล่องที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยมีคนขับรถยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เบื้องต้นให้การอ้างว่า ตนเองขับรถมุ่งหน้าจะไปส่งสินค้าในพื้นที่ต.แคราย จ.สมุทรสาคร โดยเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนั้น ตนได้เบี่ยงขวาเพื่อจะแซงรถยนต์เก๋งที่ขับอยู่ด้านหน้า จังหวะที่จะแซงขึ้นไป ตนก็เห็นว่ารถยนต์เก๋งที่ขับอยู่ทางซ้ายชะลอหยุดรถ แต่รถของตนหยุดไม่ทัน จึงเฉี่ยวชนกับคนที่กำลังเดินข้ามถนน ทำให้เสียชีวิตดังกล่าว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวคนขับรถบรรทุก 10 ล้อ ไปสอบปากคำที่ สภ.กระทุ่มแบน พร้อมกับจะเรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปให้ปากคำร่วมด้วย อีกทั้งยังจะได้มีการตรวจสอบกล้องจากภาพวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลศิริราช ทำการชันสูตรอีกครั้ง พร้อมกันนี้ก็จะได้ติดต่อญาติให้มารับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป