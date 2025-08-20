ตรังป่วน! คนร้ายปาระเบิดถล่มบ้าน จนท.เร่งกู้ทำลาย คาดโยงเครือข่ายยาเสพติด
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ตรัง ร.ต.อ.เดชาพิศุทธิ์ ใจสมุทร พนักงานสอบสวน สภ.บ้านในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบขว้างระเบิดมือชนิดสังหารบุคคลเข้าใส่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านยูงงาม ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เหตุเกิดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 01.30 น. ที่ผ่านมา โดยขณะในช่วงเกิดเหตุคนในบ้านกำลังนอนหลับ ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด 1 ครั้ง แต่ไม่กล้าออกมาตรวจสอบ จนกระทั่งช่วงเช้าพบหลุมระเบิดขนาดกว้างราว 2 ฟุต ลึก 1 ฟุต อยู่ข้างบ้าน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
จากการตรวจสอบของตำรวจพบว่า บ้านหลังดังกล่าวเคยถูกลอบยิงมาแล้วหลายครั้ง จนเจ้าของบ้านต้องสร้างกำแพงสูงใช้งบกว่า 4 แสนบาทเพื่อป้องกันภัย แต่ล่าสุดกลับถูกลอบขว้างระเบิดอีก จากการตรวจสอบพบเป็นระเบิดมือแบบขว้างสังหารบุคคลแบบลูกเกลี้ยง M33 จำนวน 2 ลูก โดยระเบิดทำงาน 1 ลูกสร้างความเสียหายแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนอีกลูกตกอยู่บนพื้นริมชายคาแต่ระเบิดไม่ทำงาน เบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากความผิดพลาดของกลไกทำให้ระเบิดไม่ทำงาน
ต่อมา พ.ต.ท.นาคิน จันทร์แก้ว สารวัตรใหญ่ สภ.บ้านในควน พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) จังหวัดตรัง ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ฝ่ายปกครอง และผู้นำท้องถิ่น เดินทางร่วมตรวจสอบ และเก็บพยานหลักฐาน ณ ที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พบสลักระเบิดตกอยู่ริมถนนสายยูงงาม–ย่านตาขาว และสะเก็ดระเบิดกระจายทั่วพื้นที่หลุมระเบิด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ EOD ได้ทำการเก็บกู้และทำลายระเบิด M33 อีกลูกที่ยังไม่ทำงานเรียบร้อยแล้ว
นายชุมพล ชูประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านยูงงาม ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 01.00 น. กว่าๆ ตนลุกขึ้นมานั่งดื่มกาแฟก่อนออกไปกรีดยาง ได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายระเบิด กระทั่งเช้าจึงพบว่ามีการขว้างระเบิดเข้าใส่บ้านในพื้นที่จริง และยังมีลูกระเบิดที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาทำลายอย่างระมัดระวัง
ทั้งนี้ แนวทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งประเด็นเบาะแสเรื่องความขัดแย้งของเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ และเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กฟภ. แจงดราม่า ชาวบ้านกลับจากศูนย์อพยพ เจอบิลค่าไฟพุ่ง 2 พัน ชี้เกิดการสับสนในทางปฏิบัติ
- ซิมมือถือค่ายดังเกือบ 400 หมายเลข ถูกทิ้งใกล้ชายแดนเขมร คาดเอี่ยวแก๊งมิจฉาชีพ
- อ.ไวท์ เปิด 4 ราศี ปังสุด! ดาวพฤหัสโคจรมหาอุจจ์ จักรวาลจัดสรร ส่งกำลังสูงสุดในรอบ12ปี
- อดีตแชมป์โลก ชาเวซ จูเนียร์ เข้าคุกที่บ้านเกิด โดนกล่าวหาพัวพันแก๊งอิทธิพล