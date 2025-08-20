ภารกิจช่วยชีวิต! เจ้าหน้าที่ ช่วยนทท.ประสบเหตุฉุกเฉิน ขณะเดินทางมาพิชิตยอดภูสอยดาว
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า นายฟารุต ใจทัศน์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยถึงการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาพิชิตยอดเขา ณ ลานสนภูสอยดาว ซึ่งมีความสูงถึง 1,633 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน ที่ถือเป็นภารกิจสำคัญที่สุด ที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าทำการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเร่งนำตัวลงจากเขาเพื่อส่งต่อให้แพทย์รักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งการลำเลียงผู้ป่วยลงจากยอดเขาสูงนั้นต้องใช้ทั้งกำลังกายและความชำนาญอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ประจำตามจุดสำคัญต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทาง และให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา เพราะเส้นทางบางช่วงต้องใช้พละกำลังร่างกายและกำลังใจอย่างสูง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง ทั้งการเตรียมร่างกายให้พร้อม การประเมินสมรรถภาพของตัวเอง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว และการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและร่วมกันทำให้ภูสอยดาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
โดยอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก มีเทือกเขาสลับซับซ้อนพร้อมด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวคือการพิชิตยอดภูสอยดาว ที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าประมาณครึ่งวันผ่านเส้นทางที่มีความท้าทาย ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร โดยมีปลายทางที่งดงามของทะเลหมอกและผืนป่าสนที่ล้อมรอบอยู่ทั่วทั้งบริเวณ นี่จึงทำให้ภูสอยดาวเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าประทับใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและธรรมชาติ