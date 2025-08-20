ซิมมือถือค่ายดังเกือบ 400 หมายเลข ถูกทิ้งใกล้ชายแดนเขมร คาดเอี่ยวแก๊งมิจฉาชีพ

ซิมมือถือค่ายดังเกือบ 400 หมายเลข ถูกทิ้งในไร่อ้อย ใกล้ชายแดนบ้านหนองเอี่ยน อรัญประเทศ คาดเอี่ยวแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ฉก.อรัญประเทศ และ ร้อย.ทพ.1304 ที่รับผิดชอบชายแดนด้านบ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้รับแจ้งมีกล่องบรรจุสิ่งของ 3 ใบ และกระสอบอีก 4 ใบ มีสิ่งของอยู่ภายใน ถูกนำไปทิ้งไว้ในไร่อ้อยใกล้แนวพรมแดน
หลังจากเข้าไปในพื้นที่และนำสิ่งของทั้งหมดออกมาตรวจสอบพบว่าในกล่องกระดาษมีซิมโทรศัพท์มือถือ เครือข่าย AIS จำนวน 395 หมายเลข และในกระสอบ พบว่ามีเสื้อผ้า 93 ชิ้น เครื่องสำอาง 300 ชิ้น เครื่องทำกาแฟ 1 เครื่อง และเครื่องปั่นน้ำผลไม้ 1 เครื่อง
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งฉ้อโกงออนไลน์ในเมืองปอยเปต จึงได้สืบสวนเชิงลึกต่อไป