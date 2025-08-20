ด่วน! เกิดเหตุคาร์บอมบ์ ที่ฐานปฏิบัติการ ชคต. ตากใบ จนท.บาดเจ็บ 3 นาย

ด่วน! ระเบิดคาร์บอมบ์ ฐานปฏิบัติการ ชคต.ศาลาใหม่ ที่ตากใบ จนท.บาดเจ็บเล็กน้อย 3 นาย
เมื่อเวลา 20.15 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2568 เกิดเหตุคาร์บอมบ์ที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ศาลาใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยคนร้ายได้ใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ยาริส สีดำ ที่ประกอบวัตถุระเบิดมาปล่อยให้ไหลเข้าไปยังบริเวณฐานปฏิบัติการ ซึ่งตั้งอยู่ข้างปั๊มน้ำมันดาวเทียม
เมื่อรถคันดังกล่าวพุ่งชนเข้ากับบังเกอร์ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ คนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้น ทำให้เกิดเสียงดังสนั่น เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน (อส.) ที่ประจำการอยู่ในฐานปฏิบัติการกว่า 10 นาย ใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้คนร้ายทันที
เบื้องต้นมีรายงานว่า มีเจ้าหน้าที่ อส. ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 3 นาย จากอาการหูอื้อจากแรงระเบิด โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว และจากการตรวจสอบหลังเกิดเหตุ พบว่าคนร้ายได้หลบหนีไปทางซอยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส (ทางไปบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ)
เรือโทชวัลลภ คำเบ้า ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ 1ฉก.นย.ทร.33 ได้ขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนสายหลักในพื้นที่จุดเกิดเหตุ แต่ยังสามารถใช้เส้นทางสวนเลนในถนนฝั่งตรงข้ามได้