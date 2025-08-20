พัทลุงฝนถล่ม ต้นไม้ใหญ่ล้มทับรถลมแรงพัดเต็นท์ตลาดพัง แม่ค้าหนีตายวุ่น

พัทลุงฝนถล่ม ต้นไม้ใหญ่ล้มทับรถเก๋ง ลมแรงพัดเต็นท์ตลาดล้ม แม่ค้าหนีตายวุ่น
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พัทลุง เกิดพายุฝนตกหนัก ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ โดยในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง มีฝนตกต่อเนื่องเกือบ 1 ชั่วโมง ส่งผลให้บริเวณโรงพยาบาลพัทลุง เต็นท์ร้านค้าชั่วคราวถูกแรงลมพัดจนโครงล้มพังเสียหาย แม่ค้าขายเสื้อผ้ารายหนึ่งหวิดถูกเต็นท์ล้มทับ ต้องรีบขนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ ทำให้ทรัพย์สินเสียหายบางส่วน
ต่อมาเวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านในชุมชนปากแพรก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง ว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นล้มทับรถยนต์เก๋ง 2 คัน ได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ต้องใช้เลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม้เพื่อเคลียร์พื้นที่ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ขณะเดียวกัน ในหลายอำเภอของจังหวัดพัทลุงยังประสบปัญหาต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนและเส้นทางจราจร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเข้าช่วยเหลือและซ่อมแซมความเสียหาย
นอกจากนี้ บริเวณเนินถนนสายราเมศร์ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง ยังเกิดน้ำท่วมขังชั่วคราวหลังฝนตกหนัก แต่ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงก็ระบายกลับสู่ภาวะปกติ ล่าสุด เจ้าหน้าที่กำลังสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุฝนซึ่งสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วทั้งจังหวัด