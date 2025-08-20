อาชีพเสี่ยงแต่เงินดี เข้าป่าตีรังผึ้งป่าโพสต์ขายออนไลน์ รายได้หลักหมื่นต่อเดือน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายอธิวัฒน์ บุญชุบ หรือ ตั้ม อายุ 41 ปี ชาวตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีอาชีพตีผึ้งป่าสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว เปิดเผยว่า ตนเริ่มต้นอาชีพตีผึ้งด้วยการเรียนรู้จากพี่ชายที่มีอาชีพตีรังผึ้งขาย แล้วหันมายึดอาชีพตีผึ้งป่าสร้างรายได้มานานกว่า 12 ปีแล้ว โดยแต่ละวันจะขี่รถจักรยานยนต์ไปตามพื้นที่ป่า 3 จังหวัด คือ อ่างทอง อยุธยา และสุพรรณบุรี เพื่อหารังผึ้งป่า
การตีผึ้งป่าที่เป็นรังผึ้งหลวงขนาดใหญ่นั้น จะใช้ใบไม้มัดรวมกับใบตองแห้ง ทำเป็นคบสำหรับจุดไฟเป็นควันไล่ผึ้ง แล้วเข้าไปตัดรังผึ้งใส่ถุงพลาสติก หรือใส่ถังที่เตรียมมา ส่วนผึ้งทั่วไปนั้น ใช้เพียงควันจากบุหรี่เป่าก็ตัดรังผึ้งได้แล้ว ราคาขายรังผึ้งสดที่มีน้ำผึ้ง เริ่มต้น 100 – 500 บาท ส่วนน้ำผึ้งใส่ขวดแบน ราคา 300 บาท ขวดกลม ราคา 500 บาท ส่วนน้ำผึ้งเดือนห้า ราคาขวดกลม 700 บาท ขวดแบน 400 บาท
นายอธิวัฒน์ ยังเผยเคล็ดลับเมื่อถูกผึ้งต่อยว่า ต้องตั้งสติให้ดี แล้วเดินถอยหลังไปเรื่อย ๆ ที่สำคัญไม่ต้องใช้มือหรือสิ่งของไปปัดป้องไล่ฝูงผึ้งที่บินเข้ามา ทำแบบนี้จะถูกผึ้งต่อยเพียง 2 – 3 ตัวเท่านั้น หากเราใช้มือโบกไล่ผึ้งและวิ่งหนี ผึ้งจะรุมต่อยเป็นฝูงเลยทีเดียว
นอกจากนั้นเขายังเป็นจิตอาสา ช่วยชาวบ้านนำรังผึ้งออกจากในบ้านและบริเวณต้นไม้ใกล้บ้านที่ผึ้งไปทำรัง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ โดยภารกิจแต่ละวันเมื่อตื่นเช้ามา จะขับขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนไปหาตีผึ้ง ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยเดือนละหลักหมื่นบาท ในช่วงเดือนห้าราคาน้ำผึ้งสูงขึ้น จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดี แต่ต้องมีความขยัน อดทน เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการโดนผึ้งต่อย และเสี่ยงต่อความสูงของต้นไม้ที่ผึ้งขึ้นไปทำรัง จัดเป็นอาชีพเสี่ยงแต่รายได้ดี หลังจากได้น้ำผึ้งมาแล้ว ตนจะโพสต์ขายทางออนไลน์ในเฟซบุ๊ก “ตั้มพรานผึ้งอ่างทอง” หรือส่งไปตามที่คนจองไว้