ฝนตกถนนลื่น กระบะเสียหลักชนสนั่น 3 คันรวด เจ็บระนาว
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พัทลุง ช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกัน 3 คันรวด บนถนนสายเพชรเกษม พัทลุง–ตรัง พื้นที่หมู่ 7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายและการจราจรติดขัดนานกว่า 30 นาที
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะอีซูซุ ดีแม็ก ตู้ทึบ ขับโดยนายไก่ (นามสมมติ) อายุ 35 ปี สภาพด้านหน้าซ้ายเสียหาย จากการเฉี่ยวชนกับรถกระบะอีซูซุ ดีแม็ก ตอนครึ่ง ของนายโกวิท (นามสมมติ) อายุ 51 ปี ก่อนรถของนายโกวิทจะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างเกาะกลางถนน และข้ามเกาะกลางถนนไปชนเข้ากับรถกระบะโตโยต้า รีโว่ 4 ประตู สีขาว มีนายอำพล (นามสมมติ) อายุ 66 ปี เป็นผู้ขับขี่ ซึ่งสัญจรมาเพียงลำพัง ได้รับบาดเจ็บ มีอาการมึนงง ปวดคอ และมีบาดแผลบริเวณใบหน้า
จากการตรวจสอบพบว่า รถของนายโกวิทยังมีผู้โดยสารนั่งมาด้วย 3 คน ซึ่งทั้งหมดได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ชีพนาท่อม กู้ภัยศรีนครินทร์ กู้ภัยพัทลุง และรถกู้ชีพโรงพยาบาลพัทลุง เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลพัทลุงเป็นการด่วน
สอบถามนายไก่ ผู้ขับรถตู้ทึบ เล่าว่า ขณะขับรถมุ่งหน้าไปยังจังหวัดตรัง ถนนลื่นจากฝนตกหนัก ทำให้รถเฉี่ยวชนกับรถของนายโกวิทจนเสียหลัก และพุ่งไปชนรถอีกคันที่วิ่งสวนเลนมาอย่างแรง เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน สภ.โคกชะงาย
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เสาไฟฟ้าส่องสว่างหักโค่น รถที่ชนกันจอดขวางถนนไม่สามารถสัญจรได้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่ การจราจรติดยาวกว่า 30 นาที ก่อนกลับสู่ภาวะปกติ