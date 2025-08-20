ตร.รวบสาว 32 ใช้มีดแทงแม่ค้าดับสลด กลางร้านอาหารตามสั่ง จี้ถามสาเหตุปัดตอบบอก ‘หนูง่วง’
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม “ร.ต.อ.ไชยา ทวีผล” พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง จ.กำแพงเพชร ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกอาวุธมีดทำร้ายจนเสียชีวิตภายในร้านอาหารตามสั่ง บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่คลองขลุง พื้นที่หมู่ที่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร จุดคลองขลุง
ที่เกิดเหตุเป็นร้านอาหารตามสั่งอยู่ริมแม่น้ำปิง ภายในร้านพบรอยเลือดตั้งแต่ทางขึ้นจนถึงพื้นร้าน บริเวณถนนคอนกรีตหน้าร้านยังพบรอยเลือดเป็นทางยาวประมาณ 10 เมตร ส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อภายหลัง “นางมีนา” อายุ 62 ปี ญาตินำส่งโรงพยาบาลคลองขลุง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะที่บริเวณโต๊ะรับประทานอาหารด้านริมน้ำพบขวดเบียร์วางอยู่ 2 ขวด ถูกเปิดดื่มไปแล้วประมาณครึ่งขวด ซึ่งพบว่าผู้ก่อเหตุทราบชื่อภายหลังคือ น.ส.จารุวรรณ อายุ 32 ปี หลังก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน จึงได้ติดตามไปจับกุมได้ที่บ้านพักขณะอยู่กับมารดาก่อนจะนำตัวมาสอบสวนยังห้องปฏิบัติการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง นานกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนจะนำตัวออกจากห้องสอบสวนเพื่อนำไปฝากขังบนสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง
โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ แต่ผู้ก่อเหตุได้แต่นิ่งไม่ยอมพูดหรือตอบคำถามใด ต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามไปว่า เป็นเพราะพูดคุยกับผู้เสียชีวิตในเรื่องที่แคลงใจกันแล้วยังไม่เข้าใจกันใช่หรือไม่ ผู้ก่อเหตุตอบกลับมาเพียง “หนูยังไม่ได้นอน ไม่ขอพูดอะไร หนูง่วง” ก่อนจะเดินเข้าห้องขังไป
ทั้งนี้ภาพวงจรปิดจับภาพผู้ก่อเหตุนั่งดื่มเบียร์และทานอาหารอยู่ภายในร้านก่อนจะปรากฏภาพญาติผู้เสียชีวิตเข้ามาให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตออกมาจากร้านและไปล้มฟุบห่างจากร้านไป
จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากร้านไป ก่อนที่ญาติจะนำผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาล
ในขณะเดียวกันวงจรปิดจับภาพเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุจากร้านอาหารตามสั่งเลี้ยวเข้าวัดศรีภิรมย์ ออกมาประตูหลังวัดจอดใส่หมวกกันน็อกบริเวณซุ้มประตูวัด มาถึงสามแยกหน้า ธกส.คลองขลุง ก่อนจะเลี้ยวซ้ายหลบหนีไปบ้านตนเอง
สอบถาม “นางปราณี ” อายุ 61 ปี หนึ่งในผู้ที่ให้การช่วยเหลือ เล่าให้ฟังว่า ตนออกมาจากบ้านเห็นหลานสะใภ้ของผู้เสียชีวิตนำตัวผู้เสียชีวิตออกมาล้มฟุบห่างจากร้านที่เกิดเหตุออกมา ตนจึงรีบเข้าไปช่วย พบว่ามีบาดแผลและเลือดจากการถูกแทง เป็นแผลใหญ่มาก แต่ไม่มีสติแล้วจากนั้นจึงช่วยกันหามขึ้นรถกระบะไปส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุตนไม่เห็นแล้ว สำหรับผู้เสียชีวิตนั้นไม่เคยมีปัญหาหรือทะเลาะเบาะแว้งกับใครเลย
ขณะที่พนักงานสอบสวนกล่าวเพียงสั้นๆ ว่าขณะนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นทราบเพียงเป็นการทะเลาะวิวาทกัน โดยใช้มีดพับที่พกมาก่อเหตุ แต่ยังไม่ทราบมูลเหตุที่แท้จริง เพราะเขาอยู่กันเพียงแค่สองคน ต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าส่งผ่าพิสูจน์ที่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จ.นครสวรรค์ เบื้องต้นมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณหน้าอก ลำคอ และแขนนับ 10 แผล โดยบาดแผลถูกจุดสำคัญจนทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา