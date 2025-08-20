ขยะภูเก็ตพุ่งกว่า 1,200 ตันต่อวัน เข้าเตาเผาได้แค่ 500 ตัน ที่เหลือล้นบ่อฝังกลบ
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ลงพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต หารือร่วมกับนายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ถึงแนวทางบริหารจัดการปริมาณขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 19 แห่ง และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ที่ส่งเข้ามากำจัด ซึ่งขณะนี้ยังคงมีปริมาณสูงถึงกว่า 1,200 ตัน/วัน นำเข้ากำจัดยังเตาเผาขยะได้เพียง 500 ตัน/วัน
ในขณะที่พื้นที่บ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 4 และบ่อที่ 5 ไม่มีพื้นที่ว่างที่จะสามารถรองรับปริมาณขยะได้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ทำได้เพียงบริหารจัดการวันต่อวันเท่านั้น โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักช่าง เทศบาลนครภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ บริษัทไทยไพบูลย์ อีควิปเม้นท์ (TPB) สามารถรื้อขยะจากพื้นที่บ่อฝังกลบออกไปกำจัดได้แล้วประมาณ 75,000 ตัน และยังคงต้องเร่งทำการรื้อร่อนปริมาณขยะนำออกไปกำจัดอีกอย่างต่อเนื่อง และให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในห้วงระยะเวลาที่จำกัด เนื่องจากกังวลถึงปริมาณขยะที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ และการขยายตัวของเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงปริมาณขยะเกือบทั้งระบบ