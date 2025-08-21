เขื่อนเจ้าพระยา รับมือฝนตกหนัก เร่งระบายจ่อแตะ 1,300 ลบ.ม. เตือนท้ายเขื่อนน้ำขึ้น 20 ซม.

เขื่อนเจ้าพระยา รับมือฝนตกหนัก เร่งระบายจ่อแตะ 1,300 ลบ.ม. เตือนท้ายเขื่อนน้ำขึ้น 20 เซนติเมตร
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม จากที่กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ไปยัง 11 จังหวัดลุ่มภาคกลางประกอบด้วย จ.อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ กรุงเทพมหานคร ว่า ช่วงวันที่ 21 ส.ค.น้ำเหนือจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ 1,850 ลบ.ม./วิ ทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบาย เพื่อให้สอดคล้องและสร้างสมดุลปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ในอัตรา 1,200-1,500 ลบ.ม./วิ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน ที่จะมีระดับน้ำยกตัวขึ้น 10-90 ซม. จึงขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา และผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา แพ โป๊ะ ร้านอาหาร และงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นนั้น
ล่าสุด สถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง พบว่าน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าน้ำส่วนหนึ่งถูกตัดยอดผันเข้าทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลก และพื้นที่แก้มลิงเหนือเขื่อนแล้วก็ตาม โดยที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 1,554 ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทรงตัวระดับสูงในรอบ 24 ชม. วัดได้ 15.59 ม.รทก. (เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนแบบขั้นบันได ล่าสุดได้เพิ่มอัตราการระบายจาก 1,200 ลบ.ม./วิ ขึ้นไปที่อัตรา 1,250 ลบ.ม./วิ และคาดว่าจะปรับขึ้นไปที่ 1,300 ลบ.ม./วิ ภายในวันนี้ เพื่อรับมวลน้ำจากฝนที่จะตกหนักทางตอนบนของประเทศไปจนถึงวันที่ 26 ส.ค. และลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อน โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้น 17 ซม.ในรอบ 24 ชม. วัดได้ 12.20 ม.รทก.
โดยทางราชการย้ำเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อน ใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ในพื้นที่ จ.อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ขอให้เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ ที่จะยกตัวขึ้น 10-20 ซม. ใน 24 ชม.ข้างหน้า และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป