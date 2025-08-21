ขุดลอกแม่น้ำปิงล่าช้ากว่าแผนเดิมเล็กน้อย เหตุฝนตกชุกน้ำไหลเชี่ยว เรือทรงตัวยาก พบขยะเพียบ

ขุดลอกแม่น้ำปิงคืบหน้ากว่า 57% ล่าช้ากว่าแผนเดิมเล็กน้อย เหตุฝนตกชุกน้ำไหลเชี่ยว เรือทรงตัวยาก พบขยะในแม่น้ำจำนวนมาก
วันที่ 21 สิงหาคม พล.ต.อนุมาศ พินิจชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พ.อ.จิรายุ จิตธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดเผยความคืบหน้าการขุดลอกแม่น้ำปิงว่า จากที่ปัจจุบันแบ่งการดำเนินการเป็น 5 ตอน ระยะทางทั้งหมด 41 กิโลเมตร ขณะนี้ตอนที่แล้วเสร็จคือ ตอนที่ 2 ช่วงท่าดอนแก้วถึงวัดฟ้าฮ่าม ได้ปริมาณดินทั้งหมด 37,345 ลบ.ม. ขณะที่อีก 4 ตอนที่เหลือนั้นกำลังเร่งดำเนินการอยู่
พล.ต.อนุมาศ กล่าวว่า ภาพรวมมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 57.83% ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานเล็กน้อย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้กระแสน้ำมีความเชี่ยวกราก เรือที่ปฏิบัติงานในแม่น้ำทรงตัวยาก ประกอบกับในแม่น้ำมีเศษไม้และเศษขยะจำนวนมาก จึงทำให้เวลาเครื่องจักรดูดตะกอนทรายขึ้นมามักจะมีเศษขยะติดในเครื่องจักรด้วย เป็นเหตุให้ยากต่อการทำงานและส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้มีการปรับแผนโดยเพิ่มจำนวนชั่วโมงการทำงานให้มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานสามารถแล้วเสร็จทันตามกำหนด
พ.อ.จิรายุ กล่าวเสริมว่า ตลอดห้วงระยะการดำเนินการขุดลอกนั้น สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีมาตรการลดผลกระทบจากการปฏิบัติงานโดยเฉพาะจุดขึ้นดินทั้ง 21 จุด ตลอดเส้นทางอย่างเข้มงวด อาทิ มีการล้างคราบดินโคลนบนถนนและล้อรถบรรทุกที่ขนดินออกจากท่าน้ำ กำหนดให้รถแต่ละคันต้องมีการคลุมผ้าใบ และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนขณะที่ประชาชนสัญจรไปมา รวมถึงมีการออกลาดตระเวนโดยสารวัตทหาร เพื่อตรวจตราความปลอดภัยของประชาชนและเครื่องจักรกล ต่างๆ ตามจุดขึ้นดินและจุดทิ้งดินด้วย
ส่วนที่บริเวณขัวเหล็ก อ.เมือง นายชาตรี เชื้อมโนชาญ เลขานุการท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ และ พล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดลอกลำน้ำปิง โดยระบุว่า ตอนนี้การดูดทรายและตะกอนดินดำเนินการออกไปจำนวนมากแล้ว คาดว่าอีกไม่นาน ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณกองทัพที่ทำงานอย่างหนักมากทำให้ได้ปริมาณทรายจำนวนมาก เพื่อทำลำน้ำแม่ปิงลึกและกว้างขึ้นมากซึ่งจะสามารถรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นกรณีฝนตกหนักในพื้นที่