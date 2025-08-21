นักธุรกิจอินเดีย โร่แจ้งความ ถูกมิจฉาชีพหลอกเช่าโรงแรม 32 ห้อง สูญเงินเกือบล้าน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (20 ส.ค.) น.ส.วาสนา (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี เป็นตัวแทนมาแจ้งความ หลังหุ้นส่วนชาวอินเดียถูกมิจฉาชีพหลอก โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้ ติดต่อเช่าโรงแรมจำนวน 32 ห้อง พร้อมพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีการทำสัญญาเช่า ระยะเวลาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 – 31 กรกฎาคม 2571 หลังจากตกลงเงื่อนไขแล้ว ได้ทยอยโอนเงินให้รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 960,000 บาท
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวันกำหนดเข้าใช้สถานที่ กลับไม่สามารถเข้าใช้ได้จริง และพบว่าผู้ให้เช่ายังคงโพสต์ประกาศปล่อยเช่าโรงแรมดังกล่าวลงโซเชียลอย่างต่อเนื่อง เมื่อสอบถามกลับได้รับการบ่ายเบี่ยง พร้อมคำตอบท้าทายว่า หากไม่พอใจให้ไปฟ้องร้องในชั้นศาล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แม่เผาอำพรางศพลูกให้การ ยันไม่ได้ฆ่า ตร.เผยเครียดหนัก ฉีกปลอกหมอนเตรียมทำร้ายตัวเอง โชคดีระงับเหตุได้
- รวบเครือข่ายอาฟู่ ยกแก๊ง หลอกเหยื่อผู้สูงวัยโอนเงินกว่า 2 ล้านบาท
- พศจ.พิจิตร เร่งคุยแก้ปัญหา วัดบางคลาน หลังพระลูกวัด จัดทำบุญซ้อน รักษาการเจ้าอาวาส
- ชัยภูมิ ชวนเที่ยวเทศกาล ‘สาวบ้านแต้ปั่นจักรยาน’ สืบสานวิถีชุมชนหนึ่งเดียวในไทย