ภูมิภาค

นักธุรกิจอินเดีย โร่แจ้งความ ถูกมิจฉาชีพหลอกเช่าโรงแรม 32 ห้อง สูญเงินเกือบล้าน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (20 ส.ค.) น.ส.วาสนา (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี เป็นตัวแทนมาแจ้งความ หลังหุ้นส่วนชาวอินเดียถูกมิจฉาชีพหลอก โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้ ติดต่อเช่าโรงแรมจำนวน 32 ห้อง พร้อมพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีการทำสัญญาเช่า ระยะเวลาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 – 31 กรกฎาคม 2571 หลังจากตกลงเงื่อนไขแล้ว ได้ทยอยโอนเงินให้รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 960,000 บาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวันกำหนดเข้าใช้สถานที่ กลับไม่สามารถเข้าใช้ได้จริง และพบว่าผู้ให้เช่ายังคงโพสต์ประกาศปล่อยเช่าโรงแรมดังกล่าวลงโซเชียลอย่างต่อเนื่อง เมื่อสอบถามกลับได้รับการบ่ายเบี่ยง พร้อมคำตอบท้าทายว่า หากไม่พอใจให้ไปฟ้องร้องในชั้นศาล

