สลด รถตู้ทึบเร่งแซงขึ้นเนิน พุ่งชนท้ายรถบรรทุกเหล็กจอดรอเลี้ยว ดับ 2 สาหัสอีก 2

สลด รถตู้ทึบเร่งแซงช่วงขึ้นเนิน พุ่งชนท้ายรถเฮี๊ยบบรรทุกเหล็กม้วนที่รอเลี้ยว ดับคาที่ 2 ราย เจ็บ 2 ราย
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม ร.ต.อ.หญิงมาลัยพร อายุยืน รอง สว.(สอบสวน) สภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนสายนิคมพัฒนา-ปลวกแดง ปากทางสามแยกสาย 15 ชุมชนสายเอก เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อ.นิคมพัฒนา มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดคารถ จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอนิคมพัฒนา รุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถตู้ทึบ 6 ล้อเล็ก สีขาว หมายเลขทะเบียน 82-8226 ระยอง จอดอยู่เลนซ้ายมุ่งหน้าเข้าอำเภอนิคมพัฒนา สภาพด้านหน้ารถมีร่องรอยการชนพังยับจนตัวเก๋งหน้ารถยุบไปถึงตัวตู้ทึบ มีคนติดในรถ 4 ราย พบผู้เสียชีวิตคาที่ 2 คน เป็นชายคนขับรถ และผู้โดยสารนั่งข้างคนขับ สภาพแขนขาหัก ศีรษะแตก ส่วนผู้โดยสารที่นั่งมีในรถแคปกระบะหลังคนขับ ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย และได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย เจ้าหน้าที่นำตัวส่ง รพ.นิคมพัฒนา ถัดไปเล็กน้อยพบรถเฮี๊ยบบรรทุกเหล็กม้วนมาเต็มคัน หมายเลขทะเบียน 84-3752 ชลบุรี จอดอยู่กลางถนน สภาพมีร่องรอยถูกชนท้ายจนยุบ ยางอะไหล่รถที่อยู่ใต้รถหลุดหล่นออกมาอยู่พื้นถนน และยังมีเหล็กม้วนหล่นไปในล่องริมถนน และมีชิ้นส่วนรถทั้ง 2 คัน อีกจำนวนมากกระจัดกระจายเต็มถนนบริเวณที่เกิดเหตุ
สอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุ รถบรรทุกเหล็กม้วน ขับมาตามถนน ก่อนมาถึงที่เกิดเหตุกำลังชะลอเพื่อเลี้ยวเข้าถนนสาย 15 เป็นจังหวะที่รถบรรทุกตู้ทึบ ขับมาด้วยความเร็ว เพื่อเร่งแซงรถอีกคันที่อยู่เลนซ้ายสุดขึ้นไป ซึ่งช่วงถนนดังกล่าวเป็นช่วงที่ขึ้นเนิน ก่อนจะเจอรถเฮี๊ยบบรรทุกเหล็กม้วนจอดเพื่อรอเลี้ยว ทำให้พุ่งชนเข้าอย่างจัง เป็นเหตุให้คนขับและเพื่อนที่นั่งมาด้วยเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อดำเนินตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
