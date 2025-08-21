เขื่อนวชิราลงกรณ ยันไม่กระทบแผ่นดินไหวเมียนมา 5.4
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รายงานว่า วันที่ 21 ส.ค.68 เวลา 09.58 น. เกิดแผ่นดินไหว มีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ที่ละติจูด 16.1450 องศาเหนือ ลองติจูด 96.6860 องศาตะวันออก ขนาด 5.4 ความลึก 10 กม. ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 254.16 กิโลเมตร
ในส่วนเครื่องวัดอัตราเร่งของพื้นดินจากแผ่นดินไหว กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ตรวจวัดได้ค่าสูงสุด 0.00032 g น้อยกว่าค่าที่ออกแบบไว้
จากการตรวจสอบตัวเขื่อนและอาคารประกอบเบื้องต้นด้วยสายตาและเครื่องมือวัด สรุปได้ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับตัวเขื่อน และอาคาร
อย่างไรก็ตามโปรดอย่าหลงเชื่อข่าวลือ หรือข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ขอให้ติดตามจากเพจเขื่อนวชิราลงกรณ หรือจาก กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/EGAT.Official เท่านั้น