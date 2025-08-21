พศจ.พิจิตร เร่งคุยแก้ปัญหา วัดบางคลาน หลังพระลูกวัด จัดทำบุญซ้อน รักษาการเจ้าอาวาส
จากกรณี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินทางมาพบที่วัดหิรัญญาราม พร้อมด้วยรักษาการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ได้ เข้ามาพูดคุยกับพระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสวัดบางคลาน โดยใช้เวลาการพูดคุยนานเกือบ 2 ชั่วโมง ทำให้ พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสวัดบางคลาน ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ต่อมาวันที่16 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าคณะตำบลท่านั่ง-บางคลาน แต่งตั้งให้ พระอำนาจ มหาปัญโญ ซึ่ง เป็นพระที่วัดบางคลาน รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลาน แต่ปรากฏว่าเมื่อวันพระที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำบุญซ้อน โดยรักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดบางคลานคนให้จัด ทำบุญบนศาลา แต่ปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่ง จัดทำบุญซ้อนที่ กุฎิอดีตเจ้าอาวาสที่มรณะไปแล้ว โดยมีกลุ่มอดีตลูกศิษย์เจ้าอาวาสที่มรณะมาจัดทำบุญแยก
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายคม ภัทรกุลประเสริฐ ผอ. สำนักพุทธศาสนา จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ตนทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว หลังจากที่วันพระที่ผ่านมา วัดบางคลานมีการจัดทำบุญซ้อน ตนจะเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ และจะประสานกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลาน กับพระองค์ที่มีการจัดทำบุญซ้อนว่ามีเหตุผลอะไรถึง มีการจัดทำบุญซ้อน มองว่าเมื่อเป็นพระลูกวัดจะต้องเชื่อฟังรักษาการณ์เจ้าอาวาส
“ดังนั้นผมเองจะประสาน กับ พระอำนาจ มหาปัญโญ รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดบางคลาน จะเอาอย่างไร กับพระที่จัดทำบุญซ้อน ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ของรักษาการเจ้าอาวาสวัด ที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการ ผมเอง ในฐานผอ. สำนักพุทธศาสนา จังหวัดพิจิตร พร้อมจะให้การสนับสนุน เพื่ ให้วัดบางคลาน อยู่อย่างร่มเย็น เป็นสุขต่อไป ผมเองพยายามแก้ปัญหาอยู่แล้ว”นายคม กล่าว