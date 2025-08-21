ชัยภูมิ ชวนเที่ยวเทศกาล
‘สาวบ้านแต้ปั่นจักรยาน’
สืบสานวิถีชุมชนหนึ่งเดียวในไทย
ในช่วงวันที่ 3-7 กันยายน ของทุกปี ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ทั้ง 11 ตำบล จะมีการร่วมใจกันจัดงานสืบสานเทศกาลท่องเที่ยวตำนานสาวบ้านแต้ปั่นจักรยาน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเป็นจำนวนมาก-สินค้าการเกษตรขึ้นชื่อ “ส้มโอบุ่งสิบสี่” และโดยเฉพาะในปีนี้ถือเป็นการต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวที่ยังสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับประเทศและคนในทั่วโลกได้อีกทางด้วย ในการร่วมใจกันสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ปั่นจักรยานของชาวบ้านนับหลายพันคนในพื้นที่ เพื่อช่วยกันลดมลพิษทางอากาศลดการใช้น้ำมันของรถยนต์ จักรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ก็สามารถมาร่วมปั่นจักรยานชมตลาด ชมสวนผลไม้นานาชนิด ชมชิมช้อป ตามสวนส้มโอชื่อดังของจังหวัดชัยภูมิ ในปีนี้ที่จะได้ทั้งการช่วยกันลดผลกระทบภาวะโลกร้อน ปัญหาเรือนกระจกของชั้นบรรยากาศ สร้างความสมดุลทางภัยธรรมชาติลดปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม แถมยังได้ออกกำลังกายเสริมสุขภาพให้กับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในปีนี้ได้อีกด้วย
โดย นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า หลังได้มีการมอบหมายให้ นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นางดารณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และนายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมการจัดงาน “สืบสานตำนานสาวบ้านแต้ปั่นจักรยาน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ที่มีมาอย่างยาวนานของวิถีชีวิตของชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวจุดตลาดรวมของดีของเด่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์ รวมไปถึงจะได้ชมขบวนจักรยานสาวบ้านแต้ ที่เป็นตำนานสาวสวยมารยาทงาม มีอัธยาศัยไมตรี สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนถิ่นจะเห็นสาวๆ บ้านแต้ปั่นจักรยาน
โดยปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 3-7 กันยายน 2568 ณ บริเวณลานเพลินสาวบ้านแต้ หน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมีกิจกรรมดีๆ ภายในงานมากมาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2568 กิจกรรมการประกวดวาดภาพของนักเรียน หัวข้อสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ต่อด้วยวันที่ 4 กันยายน 2568 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกระโดดเชือกสาวบ้านแต้ฮ่าวด่องๆ การประกวดกลองยาวโบราณหนุ่มบ้านแต้พาเพลิน เปิดจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของดีอำเภอเกษตรสมบูรณ์ วันที่ 5 กันยายน 2568 พิธีเปิดงานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ปี 2568 ชมขบวนจักรยานสาวบ้านแต้จาก 11 ตำบล ที่พากันขี่ (ปั่น) จักรยานนำขบวนแห่ของดีสินค้าเด่นของดีอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นับหลายพันคน ที่ในงานสืบสานเทศกาลท่องเที่ยวสาวบ้านแต้ปั่นจักรยานในปีนี้
ทางด้าน นางสาวไพรรินทร์ ขันหมากคลัง ตัวแทนชาวบ้านสาวบ้านแต้ และ นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานในปีนี้ ทั้งยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับประเทศและคนในทั่วโลกได้อีกทางด้วย ในการร่วมใจกันจัดงานสาวบ้านแต้ปั่นจักรยานในปีนี้เพื่อช่วยกันปั่นจักรยานของชาวบ้านนับหลายพันคนในพื้นที่ เพื่อช่วยกันลดมลพิษทางอากาศลดการใช้น้ำมันของรถยนต์ จักรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาก็สามารถมาร่วมปั่นจักรยานชมตลาด ชมสวนผลไม้นานาชนิด ชมชิมช้อป ตามสวนส้มโอบุ่งสิบสี่ชื่อดังของจังหวัดชัยภูมิ
ในปีนี้ที่จะได้ทั้งการช่วยกันลดผลกระทบภาวะโลกร้อน ปัญหาเรือนกระจก ช่วยกันลดภาวะกระจกของชั้นบรรยากาศสร้างความสมดุลทางภัยธรรมชาติลดปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม แถมยังได้ออกกำลังกายเสริมสุขภาพให้กับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในปีนี้ได้อีกด้วย
รวมทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกจำนวนมาก ทั้งการแข่งขันสาวบ้านแต้คั่วหมี่ลีลา และการประกวดธิดาสาวบ้านแต้ซึ่งจังหวัดชัยภูมิเป็นดินแดนแห่งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และมีความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถนำมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้ รวมทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงสุดยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย และยังถือเป็นการประกาศให้คนทั่วโลกได้รับรู้ด้วยว่า เทศกาลท่องเที่ยวสาวบ้านแต้ปั่นจักรยานในปีนี้ยังได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับชาวไทยทั่วประเทศ และคนทั่วโลกรับรู้เรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวที่ดีของประเทศใช้จุดเด่นทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกไปสู่การรับรู้ให้กับคนทั่วโลกได้ทราบอีกด้วย