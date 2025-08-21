สวนลำไยเชียงใหม่โอด ขาดทุนยับ เกรดเอเอ ร่วงกว่า ก.ก.ละ 4 บาท ตัดใจฟันต้นทิ้ง30%

สวนลำไยเชียงใหม่โอด ขาดทุนยับ ราคาตกต่ำ เกรดเอเอ ร่วงกว่า ก.ก.ละ 4 บาท ตัดใจฟันต้นลำไยทิ้งถึง 30%
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายประจวบ ทาก๊า ประธานกลุ่มลำไยแปลงใหญ่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ลำไยในฤดูปี 68 ล่าสุดเข้าสู่ช่วงปลายฤดูแล้วเหลือลำไยอยู่ประมาณ 20% อยู่ในพื้นที่ อ.พร้าวและ อ.ฝาง ขณะที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ลำไยรูดร่วงเกรด เอเอ ก.ก.ละ 14 บาท เกรด เอ ก.กก.ละ 8 บาท และเกรด บี ก.ก.ละ 3- 4 บาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงพีคสุด ปีนี้ถือว่าราคาลำไยตกต่ำสุดในรอบ 30-40 ปี โดยเกรด เอเอ ราคาร่วงลงต่ำสุดถึง ก.ก.ละ 4 บาท
นอกจากปัญหาราคาที่ตกต่ำ เกษตรกรยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บลำไย จนหลายสวนเก็บไม่ทันต้องปล่อยให้ลำไยร่วงหล่นไปตามยถากรรม หรือหากมีแรงงานก็ไม่สามารถจ้างเก็บได้เพราะไม่คุ้มทุน เพราะต้นทุนเก็บลำไยรูดร่วงสูงกว่า ก.ก.ละ 3 – 4 บาท บางครั้งหักต้นทุนต่างๆแล้วเหลือเงินเพียงวันละ 100 – 200 บาทเท่านั้น
นายประจวบ กล่าวว่า คาดการณ์ว่าปีนี้เกษตรกรชาวสวนลำไยขาดทุนกันไม่ต่ำกว่า 90% ส่วนใหญ่จึงตัดสินใจฟันต้นลำไยทิ้งไปมากว่า 20 -30% ส่วนมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐก็ล้มเหลว ปีหน้าประเมินว่าผลผลิตลำไยน่าจะลดลงเพราะปีนี้เกษตรกรขาดทุนหนักมาก
ด้านนายบัญชาการ พลชมชื่น เกษตรชาวสวนลำไย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงที่ผลผลิตลำไยออกมากที่สุด แต่เกษตรกรส่วนใหญ่งดเก็บ เพราะผู้ประกอบการหยุดรับซื้อลำไยโดยอ้างเหตุผลว่าล้งและเตาอบรับซื้อเต็มแล้ว จนเกษตรกรต้องนำลำไยไปเททิ้งเพราะไม่มีที่ขาย
“ลำไยช่วงนี้ปรับราคาขึ้นมาเพราะเข้าสู่ช่วงปลายฤดูแล้ว โดยล้งที่ อ.พร้าว รับซื้อเกรด เอเอ ก.ก.ละ 13 – 14 บาท แต่จุดขายอยู่ต่างพื้นที่จึงไม่คุ้มทุนที่จะขนลำไยไปขาย” นายบัญชาการ กล่าว