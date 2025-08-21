รวบเครือข่ายอาฟู่ ยกแก๊ง หลอกเหยื่อผู้สูงวัยโอนเงินกว่า 2 ล้านบาท

ตำรวจภูธรเมืองพิจิตร ร่วมกับสืบสวนภูธรภาค 6 จับกุมเครือข่าย “อาฟู่” แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกเหยื่อผู้สูงวัย สูญเงินกว่า 2 ล้านบาท ได้ผู้ต้องหา 6 คน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ต.อ.ลักษณ์ รัตนถาวร ผู้กำกับการ สภ.เมืองพิจิตร เปิดเผยว่า ได้มีผู้เสียหายเป็นผู้สูงวัยชาวอำเภอเมืองพิจิตร เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิจิตร หลังจากถูกแก๊งคอลเซนเตอร์หลอกลวงเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีพฤติกรรมในการหลอกลวงในลักษณะข่มขู่ทางโทรศัพท์หมายเลข 095-0941413 ให้เกิดความกลัว แล้วหลอกให้โอนเงินซึ่งมิจฉาชีพอ้างว่าติดต่อมาจากทรู พบว่ามีการใช้ชื่อผู้แจ้งเปิดเบอร์ใหม่ แนะนำให้แจ้งความ จากนั้นโอนสายติดต่อยัง สภ.เมืองพิจิตร และคุยต่อทางไลน์ ห้ามปรึกษาบุคคลอื่นๆ และให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบบัญชี แล้วจะคืนเงินให้ภายหลัง
แต่เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อได้โอนเงินไปหลายครั้งรวมเป็นเงิน 2,049,643 บาท และไม่ได้เงินคืน จากนั้นผู้เสียหายจึงได้ปรึกษาหลานและญาติๆ จึงทราบว่าเป็นมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ หลังจากพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิจิตรได้รับแจ้งความร้องทุกข์ จึงได้ร่วมกับสืบสวนภูธรภาค 6 ทำการแกะรอยต้นทางโทรศัพท์และติดตามรูปถ่ายการกดบัญชีเงินสดปลายทางที่ตู้เอทีเอ็ม กระทั่งสามารถจับแก๊งคอลเซนเตอร์ได้ชื่อว่าเครือข่ายอาฟู่ ได้ที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดนนทบุรี ได้ผู้ต้องหาแก๊งนี้รวมทั้งหมด 6 คน
ซึ่งได้ส่งดำเนินคดีไปแล้ว 5 คน ประกอบไปด้วย 1.นายไพบูลย์ 2.นายธาวิน 3.น.ส.กมลณภัทร 4.น.ส.วิลาสินี 5.นายธนพล ทั้ง 5 คนพนักงานสอบสวนส่งดำเนินคดีไปแล้ว และ 6.น.ส.เมธิณี บุญมา ซึ่งเป็นคนคอยไปกดเงินสดหน้าตู้เอทีเอ็ม จับกุมได้ที่จังหวัดเชียงราย และได้เงินคืนมา 4 แสนบาท
โดยผู้ต้องหาทั้งหมดจะแบ่งหน้าที่หลอกลวงเหยื่อ เริ่มตั้งแต่โทรชักชวนเหยื่อ คอลเซนเตอร์ปลอม และกดเงินสดที่เหยื่อโอนมา โดยมีนายทุนเทาชาวจีนเป็นทุนใหญ่ให้เครือข่ายนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สำหรับ สภ.เมืองพิจิตร มีผู้เสียหายผู้สูงวัย 1 ราย และมีผู้เสียหายทั่วประเทศที่ถูกแก๊งอาฟู่หลอกอีกจำนวนมาก
พ.ต.อ.ลักษณ์ รัตนถาวร ผู้กำกับการ สภ.เมืองพิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อการโทรศัพท์มาให้ทำธุรกรรมทางการเงินทั้งทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ต่างๆ ขอเตือนว่าไม่เป็นความจริงและอย่าได้หลงเชื่อ