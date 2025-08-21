วัดพระบาทน้ำพุ เตรียมเผา 20 ร่างผู้ป่วยโรคเอดส์ หลังถูกดองนานนับสิบปี 23 ส.ค.นี้ 

วัดพระบาทน้ำพุ เตรียมเผา 20 ร่างผู้ป่วยโรคเอดส์ หลังถูกดองโชว์นานนับสิบปี 23 ส.ค.นี้
จากกรณีนายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้นำคณะที่มีอธิบดีกรมต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์ อาคารสถานที่ การเก็บศพผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ประมาณ 20 ร่าง สถานที่ปลูกกัญชา พร้อมกับให้ทางมูลนิธิฯ ทางวัด ได้ดำเนินการให้ถูกต้องและมีบางเรื่องที่จะต้องดำเนินการด้านกฎหมายนั้น
อ่านข่าว – ธนกฤต ชี้วัดพระบาทน้ำพุ ส่อผิดสร้างสถานพยาบาล สั่งนำ 20 ศพไปฌาปนกิจ พบดองไว้นานกว่า 10 ปี
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า ระบุว่า การดำเนินการนำร่างผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ตั้งแสดงอยู่ที่ศาลาธรรมสังเวชภายในวัด โดยในวันนี้ทางวัดได้จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทำตามประเพณี และประสานไปยังญาติของร่างดังกล่าวมาร่วมพิธี
ทั้งนี้ได้มีการกำหนดการดำเนินการในเช้า วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 ณ ฌาปนสถานของวัด ถ้าไม่ทันก็จะนำร่างไปประกอบพิธีในวัดใกล้เคียง และยินยอมให้ดำเนินการ จากนั้นก็จะประกอบพิธีเก็บกระดูกมอบให้กับญาติถ้าไม่มีญาติมาก็จะบรรจุให้ห่อเขียนชื่อติดไว้
ขณะที่ทาง พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสระมะเกลือ เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด ได้เปิดเผยว่า หลังจากที่เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลาออกจากตำแหน่ง ก็ยังไม่ได้แต่งตั้งใครมารักษาการแทน ทางคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ได้ขอให้ตนดูแลดำเนินการจัดระเบียบภายในวัดให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งก็ได้เชิญคณะกรรมการวัดมาพูดคุยแล้วและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดที่หมดวาระตามที่อดีตเจ้าอาวาสวัดลาออก โดยยังแต่งตั้งคณะกรรมการวัดชุดเดิมทำงานต่อ และได้เน้นในเรื่องของการใช้งบประมาณเกี่ยวกับทางวัดเท่านั้น เนื่องจากพบว่างบประมาณที่มีอยู่ล่าสุดก็มีจำนวนจำกัด ไม่รู้ว่าจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้นานแค่ไหน
พระครูสุวัฒน์กิตติสาร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ก็คงต้องอยู่ที่ศรัทธาของญาติโยมที่จะมาทำบุญช่วยเหลือกันต่อไปถ้าหมดงบประมาณก็ค่อยว่ากันอีกที่ สำหรับในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยว่าเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่นั้น การดำเนินการต่อก็ถือว่าเป็นการให้การช่วยเหลือกัน เนื่องจากผู้ป่วยช่วงที่ปกติก็ใส่บาตรพระยามที่เค้าเดือดร้อนก็ต้องช่วยดูแลกันไป นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องการจัดการภายในวัดที่จะต้องแยกให้ชัดเจนไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางมูลนิธิฯ ส่วนการทำบัญชีการรับบริจาคต้องตรวจสอบได้