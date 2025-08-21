DSI สอบเขากระโดงต่อวันที่ 3 พบ ทำนิติกรรมอำพรางหลายแปลง รวมหลักฐานพิจารณารับคดีพิเศษหรือไม่
วันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดสืบสวนสอบสวน คดีที่ดินเขากระโดงหรือที่ดินรถไฟ ยังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 หลังจากก่อนหน้านี้เข้าตรวจสอบหลายหน่วยงาน โดยวันนี้เข้าไปตรวจสอบแขวงการทางรถไฟลำปลายมาศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบที่ดินรถไฟในโซนนี้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบหลักฐานสำคัญหลายอย่างสามารถบ่งบอกถึงที่มาของที่ดินชัดเจนขึ้น
ด้าน พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานที่ดินบุรีรัมย์ ,ศูนย์ดำรงธรรม,ธนารักษ์ และแขวงการทางรถไฟลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งรับผิดชอบที่ดินรถไฟในโซนนี้
ประเด็นแรก คือการทำแผนที่ระหว่างรถไฟร่วมกับสำนักงานที่ดินบุรีรัมย์ ตามคำสั่งศาลปกครองจากเดิมที่มีการพูดถึง 5,083 ไร่ มีการวัดกันประมาณ 1 เดือน เมื่อเดือนมกราคม 2567 ส่วนพื้นที่ที่พบคือ 4,414 ไร่ ซึ่งเป็นการวัดในระบบใหม่ ในระวางของแผนที่ยังพบว่า มีการปลูกสิ่งปลูกสร้างทับทางสาธารณะจำนวนหนึ่ง ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า มีการขออนุญาตใช้หรือไม่ นอกจากนี้ พบว่าในสารบบที่ดิน ยังมีการทำนิติกรรมอำพรางในโฉนดหลายแปลง และยังรวมถึงหน่วยงานของรัฐอีก 12 หน่วยงานที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟ
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบ พบว่าจากแผนที่ลำปลายมาศดั้งเดิมนี้ มีเส้นทางรถไฟ รวมถึงพื้นที่ขุดหินที่ใช้ในการรถไฟอยู่ และอีกส่วนคือ ต้องตรวจสอบด้วยว่า พื้นที่ของการรถไฟมีการออกโฉนดที่มีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟ รับรองแนวเขตไว้ จำนวน 513 ไร่ แต่จากการดูแผนที่ก็พบว่า อยู่ในเขตของรถไฟ ซึ่งจะต้องตรวจสอบ สำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้างทับที่สาธารณะนั้น จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองท้องที่ เช่น อำเภอ เทศบาล ในการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด ตามที่กฎหมายระบุไว้
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสำนักงานที่ดิน พบว่าตั้งแต่ปี 2513-2539 มีทั้งการรับรองของการรถไฟและไม่รับรอง ซึ่งจะต้องเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบต่อไป หลักฐานทั้งหมดที่ได้ลงมาตรวจสอบรวม 3 วัน จะนำเสนอตามลำดับขั้นตอน และมีความเป็นไปได้ว่าอาจเข้าเป็นคดีพิเศษ
