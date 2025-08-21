คนร้ายบุกเผารถเครื่องจักร ในบริษัทเหมืองแร่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส รายงานว่า
เกิดเหตุคนร้าย เผาทำลายรถเครื่องจักร ของ บ.เหมืองแร่ พื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
เมื่อเวลา 12.50 น. วันนี้ 21 สิงหาคม เกิดเหตุคนร้ายเผาเครื่องจักรของ บ.เหมืองแร่ แห่งหนึ่ง ม.3 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ได้บินสำรวจพื้นที่ พบรถเครื่องจักร ของบริษัท ถูกเผาทำลาย เสียหาย ประกอบด้วย
1.รถบรรทุก 10 ล้อ เสียหาย 5 คัน
2.รถแบคโฮ โดนเผา เสียหาย 2 คัน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากสอดส่องสิ่งผิดปกติ พบเห็นวัตถุ หรือบุคคลต้องสงสัย โทรแจ้ สายด่วน กอ.รมน ภาค 4 ส่วนหน้า 1341 หรือ 191 โทรฟรี ตลอด 24 ชั่งโมง
รายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบต่อไป
