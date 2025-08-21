สวนสัตว์โคราช เปิดตัวสมาชิกใหม่ 2 สายพันธุ์ ลูกเสือเบงกอล-ลูกมาร่า สัตว์ป่าหายาก

สวนสัตว์โคราช เปิดตัวสมาชิกใหม่ 2 สายพันธุ์ ลูกเสือเบงกอล แก๊ง 3 ข้าว สุดน่ารัก และลูกมาร่า สัตว์ป่าหายาก
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เปิดเผยว่า สวนสัตว์นครราชสีมามีข่าวดี สามารถเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ลูกเสือโคร่งเบงกอล และลูกมาร่า ได้สำเร็จ โดยพ่อเสือโคร่งเบงกอล ชื่อ “ต้นกล้า” และแม่เสือฯ ชื่อ “ต้นข้าว” ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ดูแลอยู่ ได้ให้กำเนิดลูกเสือโคร่งเบงกอล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา เป็นเพศผู้ 2 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้ตั้งชื่อเป็นแก๊ง 3 ข้าว สุดน่ารัก คือ น้องข้าวตู (เพศผู้) , น้องข้าวสวย(เพศเมีย) และ น้องข้าวเม่า (เพศผู้) ทั้งหมดได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ พบว่า สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีมาก
และวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้นำลูกเสือโคร่งเบงกอลทั้ง 3 ตัว ออกมาที่หน้าส่วนแสดงอาณาจักรผู้ล่า เพื่อกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อ รับวิตามินจากแสงแดด และรองรับสวัสดิภาพด้านการจัดการสุขภาพสัตว์ ซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมา มีแผนที่จะนำลูกเสือเบงกอลทั้ง 3 ตัว ออกสู่ส่วนแสดงให้น้องๆ นักเรียนและนักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักอย่างใกล้ชิด ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
นอกจากนี้ ยังมีลูก “มาร่า” หรือ “พาตาโกเนียนมาร่า” เกิดใหม่เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ขณะนี้ยังไม่ทราบเพศ และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงดูแลได้นำออกมาอวดโฉมให้นักเรียนและนักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารัก ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ มาร่าที่อยู่ในการดูแลของสวนสัตว์นครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 4 ตัว เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว และลูกมาร่าเกิดใหม่ อีก 12 ตัว ซึ่งตามธรรมชาติ มาร่าจะพบได้ในแคว้นพาตาโกเนียน ประเทศออาร์เจนตินา และประเทศปารากวัย อาศัยอยู่ในบริเวณทุ่งกว้างที่มีพุ่มไม้ขึ้นอยู่กระจัดกระจายหรือในพื้นที่กึ่งทะเลทราย เป็นสัตว์ฟันแทะในตระกูลเดียวกับกระต่ายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากคาปิบาราและบีเวอร์ โดยใบหน้าและหูของมาร่า จะมีรูปทรงคล้ายกระต่าย ส่วนลำตัวจะคล้ายกวางขนาดเล็ก มีนิสัยอ่อนโยน รักสงบ ออกหากินในเวลากลางวัน จะกินพืช หญ้า ผลไม้ เปลือกไม้ และรากไม้
ซึ่งนายธนชนฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจหลักด้านการอนุรักษ์ วิจัย เพาะขยายพันธุ์ สัตว์ป่า เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสวนสัตว์นครราชสีมา และยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน ได้หวงแหนทรัพยากรสัตว์ป่าให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย ดังนั้น เพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สวนสัตว์นครราชสีมา จึงยึดหลักการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสัตว์แต่ละชนิดสัตว์ ตามหลัก 5 Domain Model ประกอบด้วย
1. ด้านอาหารสัตว์ Animal Nutrition
2. ด้านสภาพแวดล้อม Animal Environment
3. ด้านสุขภาพสัตว์ Animal Healthy
4. ด้านพฤติกรรมสัตว์ Animal Behavior
5. ด้านสภาพจิตใจของสัตว์ Mental Stage
ซึ่งหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 Domain Model ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่ปรากฏในร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ (Universal Declaration on Animal Welfare) เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศในการยอมรับว่า สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก ดังนั้น ความต้องการของสัตว์ต้องได้รับความเคารพรับรองโดยเป็นความรับผิดชอบของมนุษย์ร่วมกัน