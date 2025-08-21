ญาติกำนันเล้น โล่งใจ ตร.รวบมือปืนได้ โต้ไม่จริง ปมคนร้ายอัดคลิปแฉค้ายา-เปิดบ่อน ลั่นคนตายพูดไม่ได้
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี เจ้าหน้าที่สามารถจับกุม นายธวัชชัย หรือ ไอ้ดอ ผู้ต้องหาตามหมายจับได้ที่บ้านเช่าในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ หลังก่อเหตุ ใช้อาวุธสงคราม M16 ยิงถล่ม นายบัณฑิต รองพล หรือ กำนันเล้น อายุ 57 ปี กำนันตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยยอด เสียชีวิต โดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. วันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนจะหลับหนี จนตำรวจตามจับได้ในเวลาต่อมา
ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าที่ สภ.ห้วยยอด พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมกำลังเพื่อรอรับตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.สานิตย์ พลเพชร ผกก.สภ.ห้วยยอด จากนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุที่บ้านต้นโพธิ์ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านของกำนันเล้นที่เกิดเหตุ แต่พบว่าประตูบ้านถูกปิดเงียบ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง บ้านแม่ของกำนันเล้น ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านหนองหมอ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และได้พบกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
โดยนางก้านทิพย์ หรือผู้ใหญ่ก้าน อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ ซึ่งเป็นพี่สาวของกำนันเล้น ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า รู้สึกโล่งใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมนายธวัชชัย ผู้ต้องหาคดีฆ่าน้องชายได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นคดีอุกฉกรรจ์ ที่ทำให้ครอบครัวหวาดระแวง รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ต้องทำงานในพื้นที่ อาจนำไปสู่การทำงานไม่เต็มที่ ตอนนี้ก็ฝากความหวังไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ดำเนินการไปตามตัวบทกฎหมายอย่างเต็มที่
นางก้านทิพย์ กล่าวอีกว่า ส่วนที่ก่อนหน้านี้ที่นายธวัชชัยได้ออกมาปล่อยคลิปว่ากำนันเล้น ค้ายาเสพติดนั้น ตนยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ที่นายธวัชชัยพูดให้ร้าย เพราะกำนันเล้นได้ตายไปแล้ว ไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดแก้ตัว ซึ่งหากกำนันเล้น ค้ายาเสพติดตามที่นายธวัชชัยกล่าวอ้าง กำนันเล้นคงจะร่ำรวย แต่ในความเป็นจริงกำนันเล้นไม่มีเงินทอง ไม่มีที่ดิน จะไปไหนมาไหนก็ยังไปหยิบยืมเงินคนอื่น
นางก้านทิพย์ กล่าวอีกว่า ส่วนบ้านที่กำนันอยู่อาศัยก็เป็นบ้านของภรรยา และเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ากำนันเล้นเปิดบ่อนการพนัน ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ชาวบ้านในพื้นที่รู้กันดี ส่วนตัวกำนันเล้น เป็นคนสมถะ ไม่โอเวอร์ ไม่อวดร่ำอวดรวย ส่วนภรรยาและลูกของกำนันเล้น ก็ฝากความหวังไว้กับตำรวจเช่นกัน เพราะทุกวันนี้ภรรยาของกำนันเล้นอยู่ตัวคนเดียว การกระทำของผู้ต้องหาได้สร้างบาดแผลในใจให้คนในครอบครัวและญาติของกำนันเล้นเป็นอย่างมาก
