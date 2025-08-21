สลด! แม่เครียด ตัดสินใจ จบชีวิตพร้อมลูกชายออทิสติก เขียนจดหมายสั่งเสีย จนท.ช่วยแม่ทัน

สลด! แม่เครียด จบชีวิตพร้อมลูกชายออทิสติก เขียนจดหมายสั่งเสีย “ทุกสิ่งเป็นเพียงธุลีในสายลม” จนท.ช่วยแม่ทัน ลูกอีกคนเล่าปมชีวิต แม่เป็นแค่หมอนวด
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.68 ศูนย์วิทยุ191 จ.อุดรธานี รับแจ้งมีสองแม่ลูกรมควันตัวเอง มีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังรับแจ้ง ด.ต.เจริญ จันทน์รักษ์ ตำรวจกู้ชีพ สภ.เมืองอุดรธานี พร้อมด้วย ร.ต.อ.สถาพร สวัสดี รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี และตำรวจสายตรวจ รีบรุดไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึงพบบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ และดัดแปลงเป็นห้องกระจกสำหรับนอน เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบห้องนอนดังกล่าวมีม่านสีฟ้าปิดอยู่ จึงรีบเปิดประตูเข้าไป ก็พบร่าง นายเอ (นามสมมติ) อายุ 28 ปี และ นางบี (นามสมมติ) อายุ 65 ปี ทั้งคู่เป็นแม่ลูกกัน นอนหมดสติ โดย นายเอ นอนอยู่บนเตียงพบว่าเสียชีวิตแล้ว ส่วน นางบี นอนอยู่ที่ฟูกข้างเตียง สภาพมีน้ำลายฟูมปากแต่ยังมีลมหายใจ นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์รมควันวางอยู่ในห้อง
จากนั้น ด.ต.เจริญ จึงรีบทำซีพีอาร์ ช่วยเหลือ นางบี จนสัญญาณชีพเริ่มดีขึ้น ก่อนแจ้งหน่วยกู้ชีพ 1669 รีบมารับตัวไปรักษาอย่างเร่งด่วน ขณะที่ นายซี (นามสมมติ) อายุ 35 ปี ลูกชายอีกคนของ นางบี ร้องไห้แทบขาดใจเดินทางไปกอดร่าง นายเอ น้องชาย ซึ่งป่วยออทิสติกด้วย
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบจดหมายคาดว่า นางบี เขียนเอาไว้ก่อนจะพาลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษรมควัน จับใจความได้ว่า “ถึงเบลล์ลูกรัก แม่ขอโทษที่ตัดสินใจทำแบบนี้ ก่อนอื่นโทรหาน้าก้อย ลุงเหมียว เพื่อขอคำปรึกษาในเรื่องเอกสารต่างๆ ที่เบลล์ต้องทำดังนี้ 1.การแจ้งตาย 2.การติดต่อรับเงิน ช.พ.ค.เอกสารอยู่ในแฟ้มขาว ทีแรกแม่ตั้งใจจะบริจาคร่างให้ รพ.ศรีนครรินทร์ แต่แม่เปลี่ยนใจให้เผาที่วัดเลยทั้งแม่และน้อง
ไม่ต้องทำพิธีศาสนา ไม่ต้องบอกใคร กระดูกก็ไม่ต้องเก็บ ค่าใช้จ่ายขอติดวัดไว้ก่อน ได้เงิน ช.พ.ค.แล้วค่อยมาจ่าย ให้เบลล์ใช้เงิน ช.พ.ค.ที่แม่ทำไว้อย่างประหยัด ห้ามใครยืม เบลล์ต้องเก็บไว้เป็นต้นทุนใช้ชีวิตต่อไป อย่าลืมโทรบอกพี่โบ้ และโอนเงินให้พี่โบ้ด้วย 20,0000 เพราะพี่โบ้ช่วยเหลือด้านการเงินแม่มาจำนวนหนึ่ง หมายเหตุ งดพิธีทางศาสนา งดสวด เผาได้เลย และไม่ต้องบอกใครใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ต้องทำบุญด้วย Everything is dust in the wind (ทุกสิ่งเป็นเพียงธุลีในสายลม)”
นายซี กล่าวว่า บ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน 3 คนมีแม่ น้องชายที่เป็นเด็กพิเศษ และตน ส่วนพ่อหย่าร้างกับแม่ไปนานแล้ว สาเหตุที่แม่คิดสั้นนั้น แม่เคยสั่งเสียแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว แม่เคยบ่นว่า แรงแม่ไม่ไหวแล้ว แม่มีอาชีพเป็นหมอนวด และน้อยใจเคยบ่นให้ฟังว่า ครอบครัวเราไม่เท่าคนอื่น เพื่อนๆ แม่เขาเป็นข้าราชการ เป็นครูมีฐานะกันทั้งนั้น แต่แม่เป็นแค่หมอนวด สู้ต่อไปไหว เมื่อคืนตนก็นอนอยู่โซฟาห้องโถงชั้นล่าง ส่วนแม่กับน้องชายไปนอนในห้องแอร์ ตนก็ไม่ได้เอะใจอะไร จนตื่นขึ้นมาตอนเช้า เอะใจปกติแม่จะตื่นเช้า เปิดประตูเข้าไปก็พบสภาพดังกล่าว เสียใจมากที่เสียน้องชาย แต่ก็จะสู้อยู่
ที่มา ข่าวสด