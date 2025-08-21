เอ็นจีโอ วอนกะเหรี่ยงดีเคบีเอ ช่วยเหยื่อแก๊งคอลฝั่งเมียนมาเร่งด่วน หวั่นอันตรายจากสู้รบ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอ.พบพระ จังหวัดตาก การเคลื่อนไหวของขบวนการสแกมเมอร์ออนไลน์ยังคงคึกคักในฝั่งเมียนมา ซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยงดีเคบีเอ หรือกะเหรี่ยงพุทธ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มพลจัตวาส่ายจ่อ หละ และพลจัตวาหม่อง ส่วยวะ
ทั้งนี้หลังจากที่ชายแดนไทย-เมียนมา ทางด้านกัมพูชา มีการสู้รบกัน และปิดด่านพรมแดนท่าข้ามหลายจุด ทำให้ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ ต้องถอนตัวออกย้ายจุดไปยังชายแดนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะบริเวณตรงข้าม อ.พบพระกลับมาคึกคัก และมีเหยื่อที่ถูกหลอกไปทำงานเหมือนเดิม ขณะที่เหยื่อที่ถูกกักขังถูกทุบตีทำร้ายยังมีเหมือนเดิม ซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชนในไทยได้รับการร้องเรียนจากญาติเหยื่อสแกมเมอร์ออนไลน์มาหลายครั้ง แต่ไม่เป็นผล เหยื่อยังคงถูกทุบตี และถูกทรมาน จนมีการส่งคลิปความลำบาก พร้อมทั้งพิกัดให้องค์กรพัฒนาเอกชน จนถูกจับได้ และล่าสุดถูกบล็อกเบอร์ไปแล้ว
น.ส.เจ กฤติญา ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กล่าวว่า ทางองค์กรได้พยายามช่วยเหลือผลักดันเหยื่อมาตลอด หลังจากได้รับการร้องเรียนจากเหยื่อสแกมเมอร์ออนไลน์โดยตรง และทางญาติเหยื่อ โดยกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ของกะเหรี่ยงกลุ่มบีจีเอฟ และกะเหรี่ยงดีเคบีเอทั้งหมดที่มีรายชื่อกว่า 100 คน โดยเฉพาะพื้นที่ของกะเหรี่ยงดีเคบีมี 92 คน จากพื้นที่ 3 แห่ง ซึ่งทางผู้เสียหายขอความช่วยเหลือมานาน 6 – 7 เดือนแล้ว แต่ผู้เสียหายยังคงถูกทารุณกรรมหนักมาก ถูกทำร้ายสารพัดรูปแบบ บางคนท้อง บางคนพยายามฆ่าตัวตาย บางคนสูญเสียอวัยวะ เช่น เสียดวงตา และถูกกักขังในห้องมืด ขณะที่รัฐบาลเงียบ ไม่ได้ให้ความสนใจกับผู้เสียหายเหล่านี้ ซึ่งพบแต่เคสที่เป็นไวรัล เช่น คนจีน และญี่ปุ่น เท่านั้น ส่วนเคสอื่นๆ ที่ส่งรายชื่อไปกลับเงียบไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ล่าสุดทางเครือข่ายฯ ได้ประสานกับพลจัตวาหม่องส่วย วะ ผู้นำกะเหรี่ยงดีเคบีเอระดับ 2 ด้าน อ.พบพระ จ.ตาก โดยทางฝ่ายกะเหรี่ยงได้ตอบตกลง แต่เกิดปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมา และขณะนี้ทางเครือข่ายวิตกว่า ช่วงนี้มีการสู้รบในพื้นที่ด้าน อ.พบพระ อาจจะทำให้เหยื่อเหล่านี้ได้รับอันตราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางพลจัตวา หม่องส่วยวะ ได้ตอบตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือเหยื่อทั้งหมดในเร็วๆ นี้ ทำให้เจ้าหน้าที่เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปรอที่ชายแดน จ.ตาก สำหรับจุดที่ทางเครือข่ายได้ประสานไว้เพื่อให้กะเหรี่ยงดีเคบีเอช่วยเหลือออกมา มี 3 จุดคือ 1.บริษัทองไทย พิกัดไท้เฉียง 1 จำนวน 27 คน เอธิโอเปีย 14 คน เวียดนาม 3 คน จีน 10 คน จุดที่ 2 บริษัท Hexin โซนไม้เฉียง 2 จำนวน 20 คน ชาวฟิลิปปินส์ 14 คน ไต้หวัน 1 คน ไนจีเรีย 1 คน เอธิโอเปีย 2 คน และแคเมอรูน 2 คน ตำบลช่องแคบ อ.พบพระ จุดที่ 3 โกปาร์ค บ้านวาเล่ย์ ตรงข้ามตำบลวาเล่ย์ อ.พบพระ จำนวน 46 คน เอธิโอเปีย 29 คน ยูกันดา 2 คน ปากีสถาน 3 คน จีน 7 คน ไนจีเรีย 1 คน แอฟริกา 1 คน อินโดนีเซีย 2 คน
