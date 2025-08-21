ศิษย์เก่า มมส แข่งกอล์ฟการกุศล ระดมตั้งกองทุน”พี่ช่วยน้อง” สนับสนุนนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) นางสุมาลี สุวรรณกร นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดแถลงข่าว กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อระดมทุนจัดตั้งกองทุนช่วยนิสิตขาดแคบลนทุนทรัพย์ โดยกล่าวว่า
สมาคมศิษย์เก่า มมส ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกลางเชื่อมประสานการทำงานระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยเฉพาะ มมส แต่ละปีมีนิสิตเข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก และหลายคนขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่สมหวังในการเข้าสู่ระบบการศึกษา ทำให้สมาคมศิษย์เก่าฯ ประชุมหารือกับทั้งคณะกรรมการสมาคมและผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยเห็นพ้องในการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่และขาดแคลนทุนทรัพย์ เพราะมองว่าการศึกษาคือโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตที่จะทำให้ได้รับความเท่าเทียมในการเข้าสู่สังคม อาชีพการงาน จึงกำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อระดมทุน กิจกรรมครั้งนี้ ไม่เพียงความสามัคคี ให้ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนับสนุนได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกันเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมสนับสนุนกีฬากอล์ฟให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป สำคัญที่สุด เป็นการระดมทุนเพื่อการกุศลให้นิสิต มมส ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
“การจัดตั้งกองทุน “พี่ช่วยน้อง” สมาคมฯหวังให้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมประสานรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธาให้ได้ทำบุญ ทำประโยชน์ร่วมกัน โดยเงินที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปใช้เพื่อการศึกษาของน้องนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน”
ด้านนายทม เกตุวงศา อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มมส กล่าวว่า การจัดแข่งขันครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสนับสนุนโครงการในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภททีม ทีมละ 5 คน ค่าสมัครทีมละ 25,000 บาท รับ 30 ทีม แต่ละทีมจะได้รับรถกอล์ฟ แคดดี้ และเสื้อกอล์ฟฟรี นอกจากนั้นการเป็นผู้สนับสนุนหลัก หรือบริจาคเงินสมทบทุนโดยตรง จะมีป้ายโลโก้ประชาสัมพันธ์ติดที่สนามให้ หากสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท จะมีโลโก้ติดที่สนามขนาด 1 เมตร คูณ 1 เมตร แต่หากสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 10,000 บาทจะมีป้ายโลโก้บริเวณสนามขนาด 1 เมตร คูณ 3 เมตร พร้อมโลโก้บริเวณป้ายด้านหลังเวทีในงานเลี้ยงตอนเย็นด้วย
อีกทั้งในช่วงงานเลี้ยงตอนเย็น มีบริการให้นักกอล์ฟทุกท่านที่มาร่วมแข่งขันและราคาพิเศษสำหรับผู้ติดตามราคาเพียง 350 บาทเท่านั้น จะมีการแจกของรางวัล และความสนุกความบันเทิงมากมาย โดยเฉพาะการแสดงของวงดนตรีอีสานคลาสสิคอย่างวงหมาเก้าหาง หรือ วงซันเด้อ คาดว่าจะมีนักกอล์ฟและผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยหมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2568 นี้”
นายวัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ อุปนายกสมาคมคนที่ 2 สมาคมศิษย์เก่า มมส กล่าวว่า รางวัลในการแข่งขัน เมีถ้วยชนะเลิศประเภททีม 1 ถ้วย รองชนะเลิศ 1 ถ้วย รางวัล over all low Gross 1 ถ้วย รางวัล Stableford Point Winner 1 รางวัล ถ้วยรางวัลประเภทบุคคลแบ่งตามไฟล์ทอีก รวมแล้วการแข่งขันครั้งนี้รวม 13 ถ้วยรางวัล โดยการแข่งขันใช้กฎกอล์ฟของ R แอนด์ A และกฎสนาม
นายศิริเดช ทัศนะบรรจง Golf Operation Mgr. สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์คขอนแก่น กล่าวว่า สนามกอล์ฟสิงห์ปาร์คขอนแก่น ยินดีที่มีส่วนร่วมในการจัดแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศลครั้งนี้ สำหรับสนามมสิงห์ปาร์คขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถือเป็นสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในภาคอีสาน เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม มาตรฐานแชมเปี้ยนชิพ ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองขอนแก่นไม่นานและมีบริการครบวงจร การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี ทั้งการได้เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟมาออกกำลังกาย และยังได้ร่วมทำบุญด้วยกันด้วย
รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กร มมส กล่าวว่า ขอขอบคุณทางสมาคมศิษย์เก่า มมส ที่ตั้งใจจะมอบโอกาสทางการศึกษาให้นิสิตที่กำลังศึกษาและอยากเข้าศึกษาที่สถาบันแห่งนี้แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุกปีมีนิสิตใหม่เข้าเรียนหมื่นคน และมีคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หลุดออกไปจากระบบการศึกษาเป็นร้อยคน แม้มหาวิทยาลัยจะมีทุนการศึกษาให้นิสิตอยู่แล้ว แต่ไม่เพียงพอ เพราะจำนวนนิสิตที่เข้าขาดแคลนทุนทรัพย์มีจำนวนมาก หากมีกองทุนให้นิสิตถือเป็นเรื่องที่ดีมาก
สำหรับผู้สนใจร่วมสมัครแข่งขัน ติดตามได้ทางเพจ “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม” หรือ โทรสอบถาม ฝ่ายจัดการแข่งขัน โทร 091 156 5441 และ 062-7824594