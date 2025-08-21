ชาวบ้านใจชื้น กฟภ. แจงไม่ต้องจ่ายค่าไฟ ก.ค.-ส.ค.
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม กรณีชาวบ้านในเขต อ.บ้านกรวด และ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ร้องเรียนผ่านสื่อ เพื่อต้องการสอบถามข้อเท็จจริงกรณีรัฐบาลได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งนอกจากจะมีเงินเยียวยาและเงินช่วยเหลือกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหายแล้ว ยังประกาศช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟให้อีกสองเดือน ตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น
แต่ปรากฎว่า ชาวบ้านกลับได้รับบิลค่าไฟฟ้าหลังจากกลับเข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้าน อีกทั้งค่าไฟฟ้ายังแพงกว่าทุกเดือนทั้งที่ไม่ได้อยู่บ้านเกือบสองสัปดาห์ ซึ่งยังสวนทางกับที่รัฐบาลได้ประกาศยืนยันว่าจะช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟโดยไม่ต้องจ่ายเป็นจำนวน 2 เดือน จนสร้างความสับสนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก หลายคนต้องรีบไปจ่ายเนื่องจากเกรงว่าจะถูกยกหม้อมิเตอร์ออกไป
ในเวลาต่อมาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในพื้นที่ ได้เข้าไปทำความเข้าใจให้กับประชาชนที่อยู่แนวเขตชายแดนว่า ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าแล้วสร้างความพอใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
นางสัจจา พาจันทา อายุ 44 ปี ชาวบ้าน อำเภอบ้านกรวด เล่าว่าได้ไปสอบถามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเขายังไม่รู้อะไรเลยบอกว่า ”จ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้” เพราะยังไม่ได้รับคำสั่ง ส่วนตัวงงแต่จำเป็นต้องจ่ายเพราะได้ไปถึงสำนักงานเขาแล้ว ถ้าไม่จ่ายก็เกรงว่าเจ้าหน้าที่จะมาตัดไฟ อยากให้การไฟฟ้าพูดให้ชัดเจน ตอนนี้บางคนก็จ่ายบางคนก็ไม่จ่าย
ขณะที่นายวิทยา ส่วงเมา อายุ 38 ปี ชาวบ้านสายโท 5 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เล่าว่า หลังจากที่ตนทักท้วงไปผ่านสื่อ ได้มีเจ้เหน้าที่ของการไฟฟ้ามาพบแจ้งว่า ตอนนี้ทางรัฐบาลกำลังประสานงานกันอยู่จะมีการดำเนินการช่วยเหลืออยู่แล้ว ตอนนี้สบายใจแล้วที่จะช่วยเหลือพี่น้องทางชายแดนขอขอบคุณรัฐบาลที่ดูแล
ด้านนายสำคัญ สยามประโคน ผจก.การไฟฟ้าสาขานางรอง ดูแลพื้นที่ อ.บ้านกรวด , อ.ละหานทราย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่าบิลค่าไฟฟ้าที่ออกมาในช่วงนี้จะออกมา 2 เดือนรวด คือ เดือนมิถุนายนกับเดือนกรกฎาคม
อยากแจ้งเตือนประชาชนว่าในเดือนมิถุนายน จะต้องจ่ายค่าไฟตามปกติอยู่แล้ว เพราะช่วงนั้นยังสถานการณ์ยังสงบดีอยู่ ส่วนเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ที่รัฐบาลสัญญาว่าจะไม่เก็บค่าไฟนั้น จะต้องรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน
อย่างไรก็ตามในช่วงนี้การไฟฟ้าจะยังไม่งดการจ่ายไฟ ถ้ามาจ่ายก็ให้จ่ายแค่บิลประจำเดือนมิถุนายน เท่านั้นส่วนผู้ที่จ่ายมาแล้วการไฟฟ้าก็จะคืนให้ในภายหลัง หรือาจจะเอาไปหักกับบิลต่อไปขึ้นอยู่กับนโยบายที่จะออกมา