ลุงขับรถบดถนน จู่ๆ ดินทรุด รถเสียหลักตกคลองส่งน้ำ หนีไม่ทัน โดนทับอยู่ใต้น้ำกว่า 2 ชม. เสียชีวิต

ลุงวัย 61 ขับรถบดทำถนน ถึงจุดเกิดเหตุพยายามขับเลี่ยงช่วงลาดยาง ดินขอบถนนทรุด รถร่วงตกลงคลองส่งน้ำ โดนรถบดหนัก 10 ตันกดทับคาคลอง เสียชีวิต
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม ร.ต.อ.สุธี ดาศรี รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งเหตุมีรถบดถนนตกลงในคลองส่งน้ำ บนถนนเลียบคลองบ้านตาเสา-เมืองโพธิ์ ต.ตาเสา มีคนติดอยู่ภายในรถ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ชีพ อบต.ตาเสา และกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมจุด อ.ห้วยราช
ที่เกิดเหตุเป็นคลองส่งน้ำ ลึกประมาณ 3 เมตร ภายในคลองพบรถบดถนนแบบ 3 ล้อ น้ำหนักตัวรถประมาณ 10 ตัน ตกอยู่ในลำคลองลักษณะหงายท้อง ทราบต่อมาว่ามีนายสวัสดิ์ อายุ 61 ปี ชาว อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ คนขับรถบดติดอยู่ในนั้นด้วย แต่หน่วยกู้ภัยไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ เนื่องจากตัวรถมีน้ำหนักมาก
จึงประสานรถเครนมาช่วยยก ใช้เวลานานกว่า 2 ชม.จึงสามารถยกรถบดขึ้นมาได้ และพบร่างนายสวัสดิ์ติดมากับรถบด โดยเสียชีวิตแล้ว
สอบถามนายทด อายุ 55 ปี เพื่อนร่วมงานที่นั่งอยู่บนรถบดด้วยกัน เล่าว่า ระหว่างกำลังจะย้ายรถบดไปขึ้นรถขนย้าย เพราะงานบดเสร็จสิ้นแล้ว ระหว่างที่ขับมานั้น นายสวัสดิ์ได้พยายามขับหลบถนนซึ่งกำลังลาดยางมะตอยอยู่ครึ่งหนึ่งของถนน เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ ซึ่งด้านล่างเป็นน้ำ ดินเกิดทรุดลง ทำให้รถพลิกตะแคง ตนอยู่ด้านนอกได้กระโดดออกมาทัน ส่วนนายสวัสดิ์เป็นคนขับรถ ออกจากพวงมาลัยไม่ทัน จึงโดนรถทับร่างดังกล่าว