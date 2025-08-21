น้ำป่าซัดฝายแตก ชาวบ้านกว่า 180 หลังคาเรือน ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนักจากกรณี เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา พื้นที่ จ.ชัยภูมิ ได้มีฝนตกหนักบนเทือกเขาพังเหย เกิดน้ำป่าหลากลงมาเชื่อมรอยต่อเขาบุมะเขือ-เขาธงหัก ใกล้หมู่บ้านห้วยทับนายและบ้านดอนกอก ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นต้นน้ำสาขาที่จะไหลลงสู่ลำห้วยเชียงทา
น้ำป่าได้ไหลบ่ารุนแรงผ่านลงมายังอ่างเก็บน้ำฝายหลวง และทะลักหลากท่วมถนนสาย บ.โคกสะอาด-บ.กระจวน หมู่ 4 ตำบลโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เป็นระยะทางยาวกว่า 20 เมตร และยังไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรนาข้าวของชาวบ้าน อีกใน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านภูเขาทอง หมู่ 9 และ บ้านโคกสะอาด หมู่ 3 ทำให้นาข้าว ไร่มันสำประหลัง ไร่อ้อย จมน้ำเน่าเสียหายไปแล้วกว่า 500 ไร่ และถนนการเกษตรหลายสายใน 2 หมู่บ้าน ถูกน้ำท่วมและกัดเซาะได้รับความเสียหายอีกหลายจุด
จนล่าสุดวันนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านดอนกอก หมู่ 7 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ว่าฝายที่ใช้กักเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ชื่อฝายห้วยยางชุมตอนบน ขนาดสันฝายยาว 30-40 เมตร กว้าง 7-8 เมตร ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจนทำให้ฝายลูกดังกล่าวแตกพังเสียหาย มีขนาดความยาวกว่า 10 เมตร ขณะนี้น้ำในฝายเริ่มแห้งขอดจนไม่เหลือน้ำจะเก็บกักได้อีกในขณะนี้แล้ว ทำชาวบ้านกว่า 180 หลังคาเรือน กว่า 700 ชีวิต ต้องขาดแคลนน้ำเพื่อน้ำไปผลิตประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภค-บริโภค ในระยะนี้ไปด้วย จึงได้ประสานเทศบาล ต. โคกสะอาด ให้ช่วยนำรถน้ำมาเติมถังประปาให้ชาวบ้านได้ใช้สำรองไปก่อนในเบื้องต้นไปก่อนขณะนี้
ทั้งด้าน นายณัฏฐพล เจริญพล นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาดได้เร่งมอบหมาย ให้ นายธีรวุฒิ มิกขุนทด รองนายกเทศมนตรี ต.โคกสะอาด ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายร่วมกับชาวบ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน โดยในระยะนี้จะต้องให้รถน้ำของเทศบาลฯ วิ่งเติมน้ำในถังประปาให้ชาวบ้านได้พอได้ใช้ไปก่อน และจะได้นำเรื่องเสนอ ไปยัง อบจ.ชัยภูมิ เพื่อของบประมาณและเครื่องมือมาช่วยขุดเจาะบาดาลพร้อมเสนอขอเครื่องจักรมาซ่อมแซมฝายดังกล่าวให้กับชาวบ้านพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน เข้ามาร่วมหาทางแก้ไขอย่างถาวรต่อไป
เนื่องจากหากทำการซ่อมหรือสร้างแบบถาวร ต้องใช้งบประมาณสูงกว่า 10 ล้านบาท ที่คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปี 2570 ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและ สำรวจอย่างละเอียดเพราะพื้นที่ดังกล่าวยังติดปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะใกล้พื้นที่ป่าไม้ โดยจะต้องมีการประสานงานกันทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาหมู่บ้านของประชาชนให้ได้ต่อไป
ด้าน น.ส.พาราไดร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ผญบ.หมู่ 7 บ.ดอนกอก และ นางถวิล (สงวนนามสกุล) อายุ 63 ปี ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ชุมชนแห่งนี้มักจะมีปัญหาเรื่องน้ำประปามาตลอด ครั้นเมื่อถึงหน้าฝนแหล่งกักเก็บน้ำก็ไม่เพียงพอ แถมยังมาน้ำป่าหลากพัดแตกพังเสียหายช่วงหน้าฝนน้ำหลากมาตลอด และเมื่อถึงหน้าแล้งก็แล้งหนักน้ำก็ไม่พอใช้ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านดอนกอก ที่ยังเกิดปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งซ้ำซากหนักทุกปี เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่มานานหลาย 10 ปีแล้ว