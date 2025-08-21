กู้ภัยชนรถเก๋ง กลางสี่แยกบ้านฉาง พลิกคว่ำ กวาดจยย.ระเนระนาด บาดเจ็บหลายราย

กู้ภัยชนรถเก๋ง กลางสี่แยกบ้านฉาง ชนจยย.นักเรียนระเนระนาด บาดเจ็บระนาว
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม พ.ต.ต.จิรเมธ จุลพิภพ สว.(สอบสวน) สภ.บ้านฉาง จ.ระยอง รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนรถกู้ภัยกลางสี่แยกไฟแดงบ้านฉาง ทำให้รถกู้ภัยเสียหลักพลิกคว่ำ ก่อนพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงเสียหายหลายคัน มีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก จึงนำกำลังพร้อมทีมแพทย์กู้ชีพรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีน้ำเงิน ด้านหน้าพังยับเยิน ส่วนรถกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์พลิกคว่ำกลางถนน ห่างออกไปพบรถจักรยานยนต์ของนักเรียนและผู้ปกครองล้มระเนระนาด เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นเด็กนักเรียน 5 ราย และผู้ปกครองอีก 1 ราย ในจำนวนนี้มีเด็กนักเรียนหญิงอาการสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจ จนสามารถกู้ชีวิตกลับมาได้ แต่อาการยังน่าเป็นห่วง
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถเก๋งคันก่อเหตุมีผู้หญิงเป็นผู้ขับ ขับมาจากสัตหีบมุ่งหน้าเข้าเมืองระยองด้วยความเร็วสูง ขณะเดียวกัน รถกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์กำลังเร่งไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินจากตลาดบ้านฉางไปยังหาดพลา เมื่อขับผ่านสัญญาณไฟแดงกลางสี่แยก รถเก๋งที่วิ่งมาด้วยความเร็วได้พุ่งชนอย่างจัง จนรถกู้ภัยพลิกคว่ำและกวาดรถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่รอสัญญาณไฟเขียวไปหลายคัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวหญิงสาวผู้ขับรถเก๋งไปสอบสวน พร้อมเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป