สลด จยย.ฝ่าสายฝน เทรลเลอร์พุ่งตัดหน้า ชนดับ 2 ศพ คนขับหนีลอยนวล
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ต.อ.ทองดี วงศ์แสน รอง สว.สอบสวนสภ.นครหลวง รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถพ่วงเทรลเลอร์ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บนถนนสายนครหลวง–บ่อโพง หน้าโกดังปุ๋ย หมู่ 2 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีเทา สภาพพังยับเยิน ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร พบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่ถูกชนลากไป ตรวจสอบทราบชื่อ นายเศรษฐรินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี และนายธีรพงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี คนขับจักรยานยนต์ ห่างออกไปตรวจสอบพบ รถพ่วงเทรลเลอร์ จอดอยู่ไม่พบคนขับรถ
เบื้องต้น พยานที่เห็นเหตุการณ์เป็นเยาวชนวัย 14 ปี เล่าว่า ตนเองและผู้เสียชีวิต ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามกันมา จอนนั้นฝนตกหนัก จึงเร่งความเร็วรถจักรยานยนต์เพื่อหนีฝน ขณะเดียวกันรถพ่วงขับออกจากโกดังปุ๋ยตัดหน้า ทำให้เกิดการชนอย่างจัง ลากร่างของผู้เสียชีวิตไปด้วย จึงได้วิ่งตามตะโกนบอกบอกให้รถพ่วงจอด เพราะกลัวจะทับร่าง คนขับพ่วงจึงจอดแล้วลงมาดู คนขับรถอ้างว่ามองไม่เห็น ก่อนจะอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไป
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบข้อมูลของคนขับรถพ่วงแล้ว อยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับมาดำเนินคดีตามกฎหมายจ่อไป