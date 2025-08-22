น้ำยมล้นตลิ่งท่วมบ้าน 159 หลัง นาข้าว 300 ไร่ ผู้ว่าฯ พิจิตร เร่งลงพื้นที่แก้ปัญหา

พิจิตรอ่วม น้ำยมล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนปชช.อำเภอสามง่าม 2 ตำบล 159 หลังคาเรือนจมบาดาล ขณะที่ ผู้ว่าฯ พิจิตร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นางสาวธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายธนิต ภูมิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์ ปลัดจังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์ เรืองสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร นายฉัตรชัย ทองปอนด์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร นายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอสามง่าม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดยพบว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมมีมวลน้ำจากจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับน้ำป่าจากกำแพงเพชร ไหลมาสมทบ ทำให้มวลน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อำเภอสามง่าม 2 ตำบล คือ ตำบลรังนก 8 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1,3,4,6,7,9,11 และ 12 ตำบลสามง่าม 4 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 2,3,4 และ 11 รวม 2 ตำบลน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน 159 หลังคาเรือน น้ำท่วมสูง 1-2 เมตร นอกจากนี้น้ำท่วมนาข้าวกว่า 300 ไร่ และแม่น้ำยมยังเอ่อล้นตลิ่งท่วมนาข้าวหมู่ที่ 5 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล 71 ไร่
นอกจากนี้ยังหารือถึงการขอสนับสนุนโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากเมื่อถึงหน้าน้ำหลากในพื้นที่ตำบลรังนก ประสบปัญหาน้ำในคลองรังนกระบายไม่ทัน ทำให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความต้องการให้ระบายน้ำในคลองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และให้ประชาชนสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้ ด้านโครงการชลประทานพิจิตร นำเสนอแนวทางในการขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพาน ถนนสายรังนก-ตอรัง เพื่อช่วยระบายน้ำในคลองรังนกได้เร็วยิ่งขึ้น ส่วนในระยะต่อไปจะมีการขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำต่อไป
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชน มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพาน ถนนสายรังนก-ตอรัง เตรียมก่อสร้างต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2569 คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 6-7 เดือน เพื่อรองรับการระบายน้ำช่วงน้ำหลากในปีหน้า นอกจากนี้ จังหวัดหวัด พิจิตร ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว 2 อำเภอคือ อำเภอสามง่าม อำเภอ โพทะเล จำนวน 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน น้ำท่วมบ้านเรือน ประชาชน 159 หลังคาเรือน นาข้าว กว่า 300 ไร่