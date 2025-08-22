กองบิน 5 ซ้อมปล่อย พลุส่องสว่าง เหนือเกาะเหลือม จ.ประจวบฯ เพิ่มศักยภาพรบกลางคืน

กองบิน 5 ซ้อมปล่อย “พลุส่องสว่าง” เหนือเกาะเหลือม หน้าอ่าวมะนาว จ.ประจวบฯ เพิ่มศักยภาพปฏิบัติการรบกลางคืน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำของวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่อ่าวมะนาว กองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักบินฝูงบิน 501 ได้นำเครื่องบิน AU-23A Peacemaker หรือเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 (บ.จธ.2) ขึ้นบินจากลานบินกองบิน 5 เพื่อทำการฝึกภารกิจ ปล่อยพลุส่องสว่าง (Flare) บริเวณเกาะเหลือม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้น ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญด้านการสนับสนุนทางอากาศในยามค่ำคืนหรือพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยจำกัด
บทบาทของพลุส่องสว่าง มีความสำคัญต่อการรบและการสนับสนุนทางยุทธวิธี ได้แก่ ให้แสงสว่างในสนามรบเวลากลางคืน สนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินในการเคลื่อนที่หรือเข้าตี ใช้เป็นสัญญาณแก่กำลังพล เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการณ์และป้องกัน รวมถึงช่วยภารกิจค้นหาและกู้ภัยทั้งในพื้นที่รบและนอกพื้นที่รบ
สำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ การเตรียมการก่อนบิน ตรวจสอบสภาพอากาศ แผนที่เป้าหมาย และจำนวนพลุที่ต้องใช้, การเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ นักบินรักษาระดับความสูงและเส้นทางบิน เพื่อให้พลุครอบคลุมพื้นที่ที่กำหนด และการปล่อยพลุส่องสว่าง ดำเนินการตามคำสั่งควบคุมจากฝ่ายภาคพื้นดินหรือศูนย์ควบคุมการบิน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติ
มีรายงานว่า กองบิน 5 ได้นำเครื่องบินขึ้นปฏิบัติภารกิจจำนวน 3 รอบบิน บริเวณเกาะเหลือม หน้าอ่าวมะนาว ตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น. (21 สิงหาคม) ใช้พลุส่องสว่างรวม 30 ชุด ปล่อยครั้งละ 2-3 ลูก ที่ระดับความสูงราว 3,000 ฟุต ซึ่งพลุจะทำงานที่ระดับความสูงประมาณ 2,000 ฟุต และร่วงถึงระดับ 1,500 ฟุต ให้แสงสว่างได้นานครั้งละประมาณ 5 นาที ครอบคลุมรัศมี 2-3 กิโลเมตรต่อ 1 ลูก ความสว่างกว่า 2 ล้านแรงเทียน
ภารกิจฝึกซ้อมดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้หน่วยภาคพื้นดินสามารถเคลื่อนที่และปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย และยกระดับศักยภาพการป้องกันประเทศ โดยฝูงบิน 501 กองบิน 5 มุ่งเน้นการฝึกทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความพร้อมสูงสุดทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์