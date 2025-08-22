ผู้ปกครองจี้ ผอ.เขตฯ ตรวจสอบ หลังร.ร.ดังอุบลฯ รับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โดยไม่ผ่านการคัดเลือก
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มีนายไชยเดช ศิริพร อดีตอัยการจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดังในอุบลราชธานี เดินทางเข้ามายื่นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน กับนางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เพื่อขอให้ตรวจสอบการรับนักเรียนที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายระเบียบของโรงเรียนแห่งหนึ่ง กรณีรับนักเรียนที่ไม่ได้สมัครสอบเข้ามาเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (EEP.) ชั้น ม.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยไม่ผ่านการสอบคัดเลือก
นายไชยเดช เปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (EEP.) ชั้น ม.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของโรงเรียนดังกล่าวว่า มีนักเรียน 1 คน ได้สิทธิเข้าเรียนห้อง ม.4/1 โดยมีพฤติการณ์ที่ไม่ชอบด้วยระเบียบการเข้าเรียนในโครงการนี้ คือ
1. นักเรียนคนนี้ ได้สมัครเข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ (EEP.) มีผู้สมัครสอบทั้งหมด 226 คน รับเข้าศึกษา 72 คน (ตัวจริง) ขึ้นบัญชีสำรองเพียง 5 คน โดยนักเรียนรายดังกล่าวสมัครสอบในลำดับที่ 27
2.ต่อมา ทางโรงเรียนประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการดังกล่าว รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4/1 และ ม.4/2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 36 คน รวม 72 คน โดยไม่ปรากฎรายชื่อนักเรียนคนนี้ แม้แต่รายชื่อสำรอง
3.ในปีการศึกษา 2568 ทางโรงเรียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (EEP.) ซึ่งมีนักเรียนสมัครสอบและเข้าสอบจำนวน 233 คน นักเรียนรายดังกล่าว ไม่มีรายชื่อในการสมัครเข้าสอบคัดเลือกแต่อย่างใด
นายไชยเดช กล่าวว่า ปรากฏว่า มีรายชื่อนักเรียนรายดังกล่าว เป็นนักเรียนชั้น ม.4/1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ (EEP.) ลำดับที่ 18 ไม่มีที่มาที่ไป ทางโรงเรียนชี้แจงไม่ได้ว่า มีรายชื่อเข้าเรียนได้อย่างไร ทั้งๆที่ไม่ได้สมัครเข้าสอบคัดเลือก
ทางผู้ปกครองนักเรียนได้ตรวจสอบแล้วไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดให้อำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนมีเอกสิทธิที่จะให้รับนักเรียนเข้ามาเรียนในโครงการดังกล่าวได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งโครงการนี้ ไม่สามารถฝากเด็กเข้าเรียนได้ เพราะใช้ข้อสอบจาก มศว ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนจะใช้สิทธิรับได้ ในกรณีเป็นโปรแกรมห้องเรียนธรรมดาเท่านั้น
จากการสอบถาม ไปยังผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งว่า นักเรียนรายดังกล่าวไปเรียน AFS เพิ่งกลับมาจากเมืองนอก แล้วมาเข้าเรียนชั้น ม.4/1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ (EEP.) ปีการศึกษา 2568 ตามระเบียบและข้อกฎหมายไม่สามารถให้เข้ามาเรียนได้ แต่กรณีนี้ มีพิรุธเป็นอย่างมากที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายระเบียบ
นายไชยเดช กล่าวว่า มีความประสงค์ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ดำเนินการตรวจสอบว่า มีความชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับข้อใด
นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ กล่าวว่า ได้รับเรื่องแล้ว จะทำหนังสือสั่งการไปที่โรงเรียนดังกล่าว ได้ชี้แจงรายระเอียดการรับนักเรียนและประเด็นข้อสงสัยที่ทางผู้ปกครองได้ยื่นหนังสือมา และให้โรงเรียนได้ชี้แจงตามประเด็นข้อสงสัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับนักเรียนของ สพฐ.ที่กำหนดไว้ ก็คงต้องรอให้ทางโรงเรียนชี้แจงข้อมูลมา หากพบว่า ทำผิดระเบียบจะดำเนินการไปตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป