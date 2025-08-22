อุกอาจกลางพัทยา! คนร้ายบุกพูลวิลล่า หวังอุ้มชายจีนเรียกค่าไถ่ หญิงไทยหนีตายแจ้งตำรวจ

อุกอาจกลางเมืองพัทยา! กลุ่มชายจีนหวังอุ้มเพื่อนร่วมชาติเรียกค่าไถ่ หญิงไทยหนีรอดแจ้งตำรวจ คนร้ายขับเก๋งชน จยย.จนท. ก่อนหลบหนีลอยนวล
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2568 พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและพยายามอุ้มเรียกค่าไถ่ ภายในหมู่บ้านศุภมิตร ซอยบงกช ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้ง จึงนำกำลังสายตรวจและชุดสืบสวนรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพัก 2 ชั้นลักษณะพูลวิลล่า มีสระว่ายน้ำติดตัวบ้าน เจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋งสีขาวไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อจอดอยู่ โดยคนร้ายเมื่อเห็นตำรวจได้ขับรถพุ่งชน รถยนต์ของชาวบ้าน และรถจักรยานยนต์สายตรวจจนล้ม ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีไปทางซอยห้วยใหญ่ ซึ่งคาดว่าคนร้ายมีความชำนาญเส้นทางจึงหลบหนีไปได้
จากการสอบถามเพื่อนบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า พบชายฉกรรจ์ 2 คนอยู่ในรถเก๋ง ก่อนมีหญิงสาววิ่งออกมาจากบ้านร้องขอความช่วยเหลือและโทรแจ้งตำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึง กลุ่มคนร้ายเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบขับรถหลบหนี โดยขับรถหลบหนี และได้ชนรถตำรวจระหว่างทางที่กำลังหลบหนี จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียหายคือชายชาวจีนและหญิงไทย ถูกกลุ่มคนร้ายกักตัวภายในบ้านโดยคาดว่าเพื่อจะจับตัวเรียกค่าไถ่ โชคดีที่ฝ่ายหญิงอาศัยจังหวะหลบหนีออกมาได้ทันและแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทัน
เบื้องต้นตำรวจได้เข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ พร้อมสั่งชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี และควบคุมตัวสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านชาวจีนสอบสวนอย่างละเอียด เพื่อขยายผลหาสาเหตุและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึก อยู่ระหว่างการสอบสวนและติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
