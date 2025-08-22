ภูมิภาค

พ่วง 18 ล้อเสียหลักลงเกาะร่องกลางถนน คนขับกระเด็น ถูกล้อหลังเหยียบซ้ำดับสลด

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม พ.ต.ท.อภิเชษฐ์ เมธีธรรมาภรณ์ สารวัตรสอบสวน สภ.บางละมุง ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถพ่วง 18 ล้อ เสียหลักตกร่องเกาะถนน และมีคนเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณหน้าสวนผึ้ง ถนนสายทางหลวงหมายเลข 36 (พัทยา กระทิงลาย-ระยอง ) ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรีบไปตรวจสอบ พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ เมืองพัทยา

ที่เกิดเหตุบริเวณเกาะร่องกลางถนน พบรถพ่วงบรรทุก 18 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ทะเบียนป้ายเหลือง 72 – 0264 ระยอง สภาพหน้ารถพังเสียหายยับเยิน อีกทั้งยังพบว่ามีของหลวงได้รับความเสียหาย เป็นเสาไฟส่องทาง 1 ต้น และแผงเหล็กกั้นทางทั้งแผง นอกจากนี้ยังพบศพผู้เสียชีวิตกระเด็นออกมาบริเวณนอกรถ จนเสียชีวิต 1 ราย โดยนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับล้อหลังรถพ่วง ทราบชื่อต่อมา นายคมสันต์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี เป็นคนขับรถพ่วง 18 ล้อคันที่ประสบเหตุ สภาพศพสวมใส่เสื้อคอกลมสีน้ำเงิน นุ่งกางเกงยีนส์ขายาว โดยพบร่องรอยลักษณะถูกล้อรถเหยียบเข้าที่บริเวณกลางหน้าอกด้านขวา และศีรษะแตก

นายสายันต์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี เพื่อนร่วมงานบริษัทเดียวกับผู้ตาย ให้ข้อมูลว่า ตนกำลังขับรถจะกลับบริษัท หลังจากไปส่งเหล็กที่โรงงานในจังหวัดระยอง พอมาถึงที่เกิดเหตุก็พบรถพ่วงของบริษัทเดียวกันเสียหลักลงเกาะร่องกลางถนน จึงรีบจอดรถลงมา แล้วพบว่าเป็นรถพ่วงของบริษัทเดียวกันจริงๆ และพบร่างของผู้ตายกระเด็นออกมานอกรถ นอนหมดสติ เลยรีบโทรแจ้ง 1669 ส่วนสาเหตุ ตนไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่ดูจากสภาพรถแล้ว ผู้ตายน่าจะหักหลบอะไรบางอย่าง ประกอบกับในช่วงเกิดเหตุมีฝนตกโปรยปรายจนทำให้ถนนลื่น ผู้ตายน่าจะควบคุมรถไม่อยู่ ก่อนจะเสียหลักลงเกาะร่องกลางถนน และกระเด็นออกจากรถจนเสียชีวิตดังกล่าว

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด แต่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้ได้ พร้อมทั้งประสานไปยังบริษัทของรถพ่วงดังกล่าว เพื่อขอตรวจสอบกล้องหน้ารถ เพื่อสรุป สาเหตุของอุบัติเหตุต่อไป