เจ้าของปั๊มกันทรลักษ์ เผย ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา วอนรบ.ช่วยเหลือชัดเจน

เจ้าของปั๊มกันทรลักษ์ เผย ยังไม่ได้เยียวยาใดๆ วอนรบ.ช่วยเหลือ ซ้ำต้องแบกค่าจ้างพนง.7-11 วันละ 5 หมื่น
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. บ้านผือ ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ได้นำเครื่องจักรกล ประกอบด้วย รถแม็คโคร จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกจำนวน 1 คัน
เพื่อดำเนินการรื้อถอนเซเว่นฯ ภายในปั๊ม ปตท. ที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดกัมพูชา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่วางแผนจะใช้เครื่องตัดเหล็กออกเป็นส่วน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับโครงสร้าง ก่อนจะขนย้ายเอาชั้นเหล็ก อื่นๆไปไว้ที่วัดป่าไม้พัฒนา
ด้าน นางกมลรัตน์ พลเศรษฐเลิศ เจ้าของปั๊มน้ำมัน ปตท. ได้จุดธูปและนำพวงมาลัยมาไหว้เจ้าที่ จุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณทั้ง 7 ราย พร้อมกล่าวว่า วันนี้ครบ 30 วันแล้ว หลังจากที่เกิดเหตุ ตนต้องรีบตัดสินใจรื้อถอน เพราะความปลอดภัย เนื่องจากโครงสร้างที่โดนแรงระเบิดบางส่วนถล่มลง และเกรงว่าจะเกิดอันตราย
ส่วนพนักงานที่เซเว่นก็ต้องหยุดงาน ตนจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือน เฉลี่ยวันละ 50,000 บาท และหากต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน ถึง 4 เดือน ตนก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทั้งหมด ด้านประกันภัยอื่นๆ ยังตกลงกันไม่ได้ ขณะที่ทาง ปตท. และทิพยประกันภัยก็ช่วยเหลือไม่เต็ม 100% จึงต้องรอต่อไป ที่สำคัญภาครัฐยังไม่ได้ให้คำตอบ ไม่ใช่เพียงตน แต่รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
นางกมลรัตน์ กล่าวย้ำว่า ที่สำคัญภาครัฐยังไม่ได้ให้คำตอบ ไม่ใช่เพียงตน แต่รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ภาครัฐควรให้ความชัดเจน ไม่ใช่เงียบหาย สำหรับประเด็นที่มีข่าวว่าปั๊มน้ำมันได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ 25 ล้าน ไม่เป็นความจริง อาจเป็นเพียงความเข้าใจผิด
ในส่วนของปั๊มน้ำมัน ที่มีความเสียหาย 25 ล้าน เป็นเพียงการประเมินค่าเสียหายรวมทั้งหมด ทั้งสิ่งของและเงินสดที่ถูกไฟไหม้ไป ยืนยันว่าภาครัฐยังไม่ได้ช่วยเหลือใดๆตอนนี้ และการเปิดให้บริการปั๊มน้ำมัน หากปรับปรุงแล้วเสร็จก็น่าจะเปิดได้ภายในอาทิตย์หน้า แต่ต้องรอการประเมินจากหน่วยงานด้านพลังงานก่อน
ส่วนเซเว่นคาดว่าการรื้อถอนและสร้างใหม่จะใช้เวลา 3 เดือน สำหรับผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ในปั๊มจำนวน 7 ร้าน ตนยังไม่ได้เก็บค่าเช่า เพราะเข้าใจว่าแต่ละร้านก็ได้รับความเสียหายทั้งหมด และเช่นเดียวกัน ภาครัฐยังไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการเหล่านี้
นางกมลรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า อยากฝากถึงภาครัฐว่า ขณะนี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งด้านจิตใจและค่าใช้จ่ายประจำวัน อยากให้ภาครัฐเห็นใจ และออกมาให้ความชัดเจนกับประชาชนมากกว่านี้