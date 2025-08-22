เมียนมา ส่งโดรนถล่ม ร.ร.กะเหรี่ยง ครู-นักเรียน กว่า 40 ชีวิต หนีตาย ข้ามฝั่งมาไทย 

เมียนมา ส่งโดรนถล่ม ร.ร.กะเหรี่ยง ครู-นักเรียน กว่า 40 ชีวิต หนีตาย ข้ามแม่น้ำเมย มาไทย
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารเมียนมา ใช้อากาศยานไร้คนขับโดรนคามิกาเซ่ โจมตีบริเวณพื้นที่โรงเรียนอูมูทะ บ้านอูมูทะ ฝั่งประเทศเมียนมา ด้านตรงข้ามบ้านแม่ลอ หมู่บ้านสาขาบ้านแม่ลอ ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก
โดยพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวของกองกำลังสหภาพแห่งาชติกะเหรี่ยง (KNU) กองพลน้อยที่ 7 ส่งผลให้ประชาชนกะเหรี่ยง สัญชาติเมียนมา พร้อมกับครูและนักเรียน ทั้งหมด 44 คน แบ่งเป็นครูชาย 6 คน ครูหญิง 2 คน เด็กชาย 18 คน และเด็กหญิงอีก 18 คน หนีตายข้ามแม่น้ำเมย เข้ามายังเขตไทย
ด้านพันเอกองอาจ สัมพันธ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู และกองกำลังนเรศวร ได้จัดกำลังพลติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตย ดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนไทยตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ สำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบ ทางฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจสภ.ท่าสองยาง ได้จัดพื้นที่ปลอดภัยให้อาศัยอยู่ชั่วคราว บริเวณหมู่บ้านแม่ลอ เพื่อเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม